Šogad festivāls pārsteidz ar jaunu, īpaši izsmalcinātu konceptu – intīmu, kamerisku atmosfēru, kas ļauj skatītājiem būt vēl tuvāk māksliniekiem, izjust katru emociju, niansi un skatuves enerģiju personiskā līmenī. Akcents likts uz personiskiem, emocionāli dziļiem un augstvērtīgiem iestudējumiem – ideāla izvēle tiem, kas meklē ne tikai grandiozu izklaidi, bet arī patiesu, sirdi aizkustinošu mākslas pārdzīvojumu.
Festivāla atklāšana 9. augustā – bezmaksas dāvana visiem
Festivālu atklās labdarības koncerts “Prelūdija” Ikšķiles Sv. Meinarda evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 16.00. Uzstāsies spilgti jaunie talanti: Latvijas Operetes teātra solistes – soprāni Anastasija Dolgoņenko un Patrīcija Kozlovska, 1. Starptautiskā Marinas Zirdziņas vokālistu konkursa finalists Renārs Tomašickis (baritons), kā arī daudzsološie Latvijas mūzikas skolu audzēkņi un konkursu laureāti. Pie klavierēm muzicēs Agija Ozoliņa-Kozlovska, Operetes teātra dibinātāja un festivāla radošā direktore. Koncerts solās būt dzirkstošs un sirsnīgs – ieeja bez maksas! Perfekta iespēja ģimenēm un visiem mūzikas mīļotājiem baudīt augstvērtīgu mākslu draudzīgā atmosfērā.
14. augusts – izrāde “Meistarklase” ar Sonoru Vaici
Emocionālā kulminācija gaidāma 14. augustā Ikšķiles Tautas namā plkst. 19.00, kad skatītājiem būs iespēja noskatīties Terensa Maknelija lugu “Meistarklase” – aizkustinošu un asprātīgu stāstu par leģendāro operdīvu Mariju Kallasu.
Uzmanību! Šī ir pilnvērtīga teātra izrāde, nevis vokālā meistarklase. Galvenajā lomā un režijā – izcilā latviešu operdziedātāja, vairākkārtēja Lielās mūzikas balvas laureāte Sonora Vaice. Izrāde atklāj operas pasaules spožumu un ēnas puses, talantu, disciplīnu un mākslas nemirstību. Skatītāji kļūst par meistarklases līdzdalībniekiem, piedzīvojot vētrainu iekšējo monologu ar kulmināciju vārdos “Ho dato tutto a te!” (“Es visu atdevu tev!”).
Kritiķi raksta: „Sonora Vaice ir žilbinoša”, „Viņa riskē un vinnē”, „Izcila un emocionāli spēcīga izrāde, kas noteikti pelnījusi plašu skatītāju atzinību.” Lomās arī Tatjana Gurēviča un Māris Žagars (klavieres). Vecuma ierobežojums 14+.
No plkst. 18.00 laukumā pie Tautas nama – Café Musical ar dzīvās mūzikas noskaņām un restorāna piedāvājumu. Turpat notiks arī populārā garšvielu zīmola “Manas Garšas” meistarklase – abu pasākumu apmeklējums iekļauts izrādes biļetes cenā.
15. augusts – festivāla kulminācija ar austriešu zvaigznēm
Festivāla noslēgums 15. augustā Ikšķiles Tautas namā plkst. 20.00 – teatralizēta šansonu programma “Es lauzu sirdis...” ar starptautiski pazīstamo austriešu mākslinieku Gernotu Kranneru, koloratūrsoprānu Kerstinu Grotriānu un pianistu Fricu Fišeru. Programmā – 20. un 30. gadu šansoni, kas apvieno romantiku, elegantu humoru un teātra burvību.
No plkst. 18.00 atkal laukumā pie Tautas nama gaidīs Café Musical un “Manas Garšas” meistarklase. Dienas garumā Ikšķiles pilsētas bibliotēkā notiks Šveices teātra pedagoģes Klaudijas Bilmanes radošās meistardarbnīcas ģimenēm, profesionāļiem un visiem interesentiem.
Kāpēc apmeklēt festivālu?
- Starptautiska līmeņa mākslinieki no Austrijas, Šveices un Latvijas
- Intīma kameriska atmosfēra – māksla tuvplānā un personiski
- Emocionāli dziļi, augstvērtīgi iestudējumi
- Jaukā vasaras vakara noskaņa ar Café Musical un garšvielu meistarklasi
- Ērti sasniedzams
Biļetes pieejamas Biļešu Paradīzē un visās tās kasēs. Vietu skaits ierobežots, tāpēc iesakām biļetes iegādāties laikus. Vairāk informācijas: operetesteatris.lvvai tālr. +371 25123145.
Nāciet uz VIII Starptautisko Operetes festivālu Ikšķilē – vasaras īpašais notikums, kas dāvās prieku, spilgtas emocijas, iedvesmu un neaizmirstamus mākslas mirkļus visai ģimenei! Vasaras kultūras pērle Ogres novadā un visā Latvijā.