Par māksliniecēm:
Vijolniece Sanita Zariņa dzimusi Rīgā, mācījusies E. Dārziņa mūzikas skolā pie pasniedzēja Romāna Šnē. Pēc bakalaura studijām J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, profesora Jura Švolkovska vijoles klasē, 1999. gadā studijas turpina kā kvarteta Kaprīze pirmā vijole doc. Agnes Stepiņas - Sprūdžas stīgu kvarteta meistarklasē. Ieguvusi maģistra diplomu Bāzeles Mūzikas akadēmijā prof. Adelina Oprean vijoles klasē, šo studiju laikā viņa pilnveidojusies kamermūzikā pie Walter Levin, Hatto Beyerle,Gerard Wyss un Sergio Azzolini, kā arī pievērsusies senajai mūzikai. Mācījusies arī Schola Cantorum Basiliensis prof. Chiara Banchini baroka vijoles klasē. Kopš 2008. gada ir docētāja Latvijas Mūzikas akadēmijas stīgu kvarteta klasē. Spēlē orķestrī "Kremerata Baltica" kopš 1996. gada. No 2005. gada darbojas grupā "Kesselberg Ensemble".Aktīvi piedalās koncertdzīvē gan Latvijā, gan citās valstīs.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente Lelde Tīrele ir pianiste ar plašu pieredzi dažādos žanros. Mūzikas akadēmijā Lelde pasniedz klavierpavadījumu un ir koncertmeistare simfoniskā orķestra diriģentiem, čellistiem un vokālistiem.
Maģistra grādu ieguvusi JVLMA 2005. gadā, klavierspēli studējusi pie profesores Ilzes Graubiņas un Profesora Arņa Zandmaņa. Savu profesionālo varēšanu papildinājusi arī Maskavas Valsts konservatorijā Ziemas skolas ietvaros pie profesora Viktora Meržanova. Lelde Tīrele kā oficiālais koncertmeistars spēlē vairākos starptautiskos čellistu un vokālistu konkursos Latvijā un Lietuvā, bieži iegūstot balvas par labāko koncertmeistara sniegumu.
Kaut arī kamermūzikas programmās visbiežāk dzirdama kopā ar vokālistiem un čellistiem, tomēr ar vijolnieci Sanitu Zariņu Leldi saista īpaša muzikālā saderība.
Abas mūziķes kopā uzstājušās JVLMA mācībspēku koncertos, kā arī Šūbertiādē Ūngurmuižā.
Apmeklējot koncertu, no 18 gadu vecuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Pasākumu norises vietā no 7 gadu vecuma nepieciešams lietot medicīnisko sejas masku/FFP-2 respiratoru.
Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, OMMS kultūras pasākumu organizatore