Režisors Juris Rijnieks, autors – dramaturgs Artūrs Dīcis, bet “viņu” lomās iejutīsies aktieri Aldis Siliņš un Ģirts Ķesteris.
Mūsdienās tehnoloģijas ir viena burvīga lieta. Ir internets, un tu vari būt jeb kas. Tu vari būt džeks, uz kuru smuki zaķi neskatās, un džeks, kura priekšā smuki zaķi izsvaida savas drēbes pa guļamistabu. Tev tikai jāizdara izvēle, kurš tu gribi būt!
Tu nevienam nepatīc, vai patīc tikai tiem, kuri tev nepatīk?
Marš uz tinderi!
Vispirms tev vajag smuku bildi. Kādu bildi vajag? Ar labi redzamu seju un obligāti jāsmaida. Sieviete grib prieku. Smaids ir prieks. Tu smaidi – tu esi prieks. Viss! Viņai tevi vajag!
Bet viņas grib zināt ko vairāk. Kas tu esi un ko tu dari… Viņas grib zināt to, ka tu glāb lietus mežus, ka tev normas robežās patīk bērni, ka tu Ziemassvētkos zupas virtuvē baro nabadzīgos, ka tev ir sava firma, kas pelna septiņciparu skaitļus, ka tu esi vegāns, jo dzīvnieki nav, lai ēstu, bet gan, lai tos glaudītu.
Nobildējies pie plakāta ar palmu aizmugurē. Uzraksti – es Taizemē. Pēc pāris sekundēm to jau būs redzējuši kaimiņi un kaimiņu kaimiņi. Ja to visu tu esi izdarījis, ir jāsāk saruna!
-Čau! –
Cik daudz cilvēku melo plašajā interneta mudžeklī!
Jautājums tikai – kurš melo labāk?
Uzdāviniet sev smieklus, prieku un optimismu!
Biļetes nopērkamas Lielvārdes kultūras nama un Biļešu paradīzes kasēs šeit:
Biļešu cena – 12,00 un 15,00 EUR.
Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikāts!