Tradicionālais Meteņdienas masku festivāls Vecumniekos, kam bija jānotiek šogad no 14.-15. februārim, nenotika, bet Tomes folkloras kopu “GRAUDI” Vecumnieku Tautas nams aicināja piedalīties virtuālā CIMDIŅU GĀJIENĀ.
"GRAUDI" izveidoja savu virtuālo cimdiņtaku no 55 cimdu pārīšiem 25 m garumā. Šo virtuālo cimdiņtaku nosūtījām uz Vecumniekiem. Virtuāli ar cimdu pēdiņām izlēkājām sava tautas nama pagalmiņu, modinot pavasari. Meteņdienas tradīcija ir apģērbt apģērbu uz kreiso pusi, tāpēc katrs otrais cimdiņš ir uz kreiso pusi.

