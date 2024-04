Visā Latvijā jau vienpadsmito reizi norisināsies Karjeras nedēļa

Katrā no Karjeras nedēļas tematiskajām dienām skolēni varēs atklāt un attīstīt sev interesējošās prasmes. Pirmdien uzmanības lokā būs vispārīgās jeb caurviju prasmes, otrdien skolēni izzinās personīgās prasmes, trešdien jaunieši varēs pārbaudīt savas prasmes IT jomā, savukārt ceturtdien – iepazīt profesionālās prasmes kopā ar profesiju pārstāvjiem. Nedēļas noslēgumā visas iegūtās zināšanas par prasmēm katram skolēnam būs iespēja apkopot savā prasmju portfelī, kas šogad izvēlēts kā Karjeras nedēļas simbols.





VIAA direktore Dita Traidās: “Šī gada Karjeras nedēļas tematika cieši saistīta ar Eiropas Prasmju gadu, kurā aicinām pievērst uzmanību prasmju apguvei, veicinot konkurētspēju visdažādākajās jomās. Karjeras nedēļas programma šoreiz veidota tā, lai bērnos un jauniešos veidotu padziļinātu izpratni par prasmju daudzveidību un to nozīmi personīgajā un profesionālajā izaugsmē.”





Pasākumos aicina iesaistīties skolēnus, pedagogus un vecākus





Pirmdien, 16. oktobrī, plkst. 18.30, Tavai karjerai Facebook kontā notiks tiešsaistes nodarbība “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”, kurā Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante un “Karjeras attīstības atbalsta balvas – 2023” laureāte Agnese Metuzāle skaidros, kā ikviens var izvērtēt savas prasmes un izvēlēties piemērotāko pieeju to pilnveidošanai. Tiešsaistes nodarbībai īpaši aicināti pievienoties pedagogi un vecāki, un tai būs pieejams surdotulkojums.





Otrdien, 17. oktobrī, ar moto “Attīsti personīgās prasmes!” skolās norisināsies daudzveidīgi pasākumi, lai pievērstu skolēnu uzmanību kognitīvo, sociālo un emocionālo prasmju lomai ikvienā nozarē un profesijā, organizējot saliedēšanās spēles, erudīcijas konkursus, prāta spēles un sportiskas aktivitātes.





Savukārt trešdien, 18. oktobrī, “IT prasmju dienā” skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas zināšanas par IT jomu. Aicinām jauniešus piedalīties Latvijā pirmajā IT eksāmenā skolām, kuru organizē Jauniešu programmēšanas un tehnoloģiju centrs, organizācija She Can Do IT un programmētāju skola Codelex. Trīs klašu grupās jaunieši varēs pārbaudīt savas zināšanas par digitālo pasauli, IT profesijām un drošību internetā. Eksāmenā varēs piedalīties gan individuāli, gan kopā ar klasi, kuras dalību reģistrē skolotājs. Ikviens skolēns varēs pārbaudīt zināšanas arī ceturtdien, 19. oktobrī, un piektdien, 20. oktobrī. Motivētākajiem jauniešiem pēc eksāmena izpildes būs iespēja iesaistīties programmēšanas izaicinājumā, lai cīnītos par vērtīgām balvām no Baltic Software Factory, Codnity, Gravity Team, Draugiem Group un ZZ Dats. Plašāka informācija par eksāmenu un izaicinājumu, kā arī reģistrēšanās saite pieejama mājaslapā www.iteksamens.lv.





Ceturtdien, 19. oktobrī, ar moto “Iepazīsti profesionālās prasmes!” skolēni gūs priekšstatu par profesiju daudzveidību. Skolas organizēs vizītes profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kā arī uzņems to pārstāvjus pie sevis. Izglītības iespēju un profesiju izzināšanai skolās aicinām izmantot interaktīvos materiālus, kas būs pieejami VIAA mājaslapas sadaļā “Karjeras nedēļa 2023”.





Piektdien, Karjeras nedēļas noslēgumā, skolēni kopā ar pedagogiem pārrunās nedēļas laikā iegūto informāciju par prasmēm un varēs izveidot savu prasmju portfeli, izmantojot VIAA sagatavoto materiālu.





Par Karjeras nedēļu





Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas, piemēram, darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļas tematika šajā gadā ir saistīta ar Eiropas Prasmju gadu, kuru Latvijā koordinē VIAA.





Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi VIAA tīmekļa vietnes sadaļā “Karjeras nedēļa 2023”, Tavai karjerai Facebook un X jeb Twitter kontos, kā arī VIAA Facebook un X jeb Twitter lapās.