Vita Beikerte par glezniecības ziņkārīgajiem un izstādi Ogrē

Vita Beikerte par glezniecības ziņkārīgajiem un izstādi Ogrē

Ogrē mākslas telpā "Mākslas elpa" līdz jūnija beigām apskatāma Vitas Beikertes, Ogres 1.vidusskolas vizuālās mākslas skolotājas, gleznu izstāde "55... uzdrīksties ienākt".

"Mākslas spēku un līdz ar to arī savu spēku, meklēju vienkāršībā, lakonismā, vieglumā, intelektuālā nesamocītībā un nepabeigtībā," stāsta V.Beikerte. "Dažkārt arī to atrodu – viena līnija, krāsa, siluets kā bezgalība un lūgšana. Mani darbi, manuprāt, ir kā vizuālo signālu pasaule, un tajā vienkārši ir laika un telpas konstrukcija, kurā savā nosacītībā dzīvo krāsas,tēli un izjūtas."


Autore, paverot durvis uz radošo procesu, atklāj, ka nekad īsti nezina, kas tas ir, ko dara, un apzinās, ka tā noteikti nav pilnība.
"Ir sajūta, ka Radītājs ir pacietīgs skatītājs. Arī manu skološanās un pašveidesprocesu vērotājs.Es ticu glezniecībai, tās pastāvēšanai – nekas nespēj aizstāt to pārdzīvojumu, īpašo matēriju autora priekšā. Mums visu laiku vajag rituālus, un šis ir rituāls, kas dod sajūtu, ka cilvēks ir kā vairāk vērts, ka pasaule ir lielāka par to, kuru mēs šķietamies jau iepazinuši. Māksla spēj radīt laika un telpas izplešanos," tā par savu veikumu teic gleznotāja.


Skatītājs ir otrs instruments pretī māksliniekam, bet pamatziņkārībai par glezniecību jābūt, jo tā ir vizuālās valodas augstākais lidojums.
Izstāde, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, "Mākslas elpā", Brīvības ielā 16, tika atklāta 29.maijā, un būs apskatāma līdz 2021.gada jūnija beigām. Skatītāji aicināti savu apmeklējumu pieteikt pa tālruni 26451462, lai satiktos ar abstraktā ekspresionisma žestiem,dabu, krāsu caurspīdīgumu,laika zīmēm un tēlu robežām, kad viss pārvēršas simbolā.

