Kopš fonda dibināšanas, ir izveidota cieša sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Rīgas Ekonomikas augstskolu, Ventspils Augstskolu, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, u.c. Vītolu fonda darbības laikā izskoloti vairāk nekā 5300 studenti. Gada laikā stipendijās plānots izmaksāt 2 miljonus eiro.
“Ar izglītību sasniegt dzīvē tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem," – ir fonda vēlējums visiem jauniešiem. Šogad augusta Draugu stipendijas akcijā fondā atgriezās bijušie stipendiāti, kuri septembrī deva iespēju uzsākt studijas vēl deviņiem pirmā kursa studentiem. Lai arī absolventi tikko sākuši darba gaitas, turpina studijas rezidentūrā vai maģistrantūrā, viņi ir mācījušies no saviem ziedotājiem, ka daloties cilvēks kļūst bagātāks.
2025./2026. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Ogres novada saņem 25 jaunieši:
Ivars Melnis (Jāņa Luca stipendija), Zanda Jefremova (Jura Gravas piemiņas stipendija), Aiva Enija Erneste (Latvijas Zonta klubu stipendija), Martins Zariņš (Urzulas Klāras Deškas stipendija), Paula Trence (Jāņa un Annas Marijas Eglītes piemiņas stipendija), Renārs Ozoliņš un Mārtiņš Smilškalns (Jāņa Vilgerta stipendija), Amanda Umule (ERGO stipendija), Aleksandrs Mitjkovs (Andra Kļaviņa stipendija), Estere Jukmane (Dulcie un Andreja Ozoliņu piemiņas stipendija), Elīza Blicava, Nikija Tēra un Tomass Žukovskis (Puteņu ģimenes stipendija), Estere Mitjkova (Draugu stipendija), Madara Millere (Oskara un Irenes Dumpju piemiņas stipendija), Daniela Dāle, Kristiāns Rinalds Ģērmanis, Undīne Undenkova, Dāvids Gulbis un Līga Lipšāne (Viļa un Martas Vītolu stipendija), Amanda Korde (Mārtiņa un Dzidras (dzim. Asare) Ikvilds piemiņas, Jūlija Augusta un Dorotejas (dzim. Stankeviča) Asaru piemiņas, Ainas (dzim. Asare) un Voldemāra Paegļu piemiņas stipendija), Kristaps Vītols-Vītoliņš (SIA "Kurekss" stipendija), Elizabete Frolova, Artūrs Jakovļevs un Kristīne Kolanga (Anonīmās Austrālijas ziedotājas piemiņas stipendija).
Nākamā pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām tiks atvērta no 2026. gada 1. februāra līdz 1. martam.