Konkursa žūrijas locekle, Latvijas nacionālās operas un baleta soliste Dana Bramane konkursa mājas lapā www.uzstaro.lv dalās pārdomās par šī pasākuma norisi: "Mīļie bērni, jaunieši un skolotāji! Jūs katrs esat individualitāte, personība. Saglabāt un nemainīt, nesamākslot un nesabojāt, kas ielikts jau no dzimšanas, nav viegli, bet tomēr...saglabājam to bagātību un individualitāti, tieši jūsu katra balss odziņu līdz galam, lai kā gribētos kādam līdzināties, jo tieši tas ir tas, kas padara jūs neatkārtojamus, interesantus, spilgtus un īpašus!"
Priecājamies un lepojamies par Lielvārdes novada Kultūras centra vokālās studijas "Mikauši" un Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas dziedātājiem.
Lielajā konkurencē izcīnītas vairākas godalgotas vietas:
1. vieta Katrīnai Leščinskai vecuma grupā 9-12 gadi, kategorijā Akadēmiskā dziedāšana;
2. vieta Agnesei Dzalbei vecuma grupā 4-8 gadi, kategorijā Akadēmiskā dziedāšana;
2. vieta duetam Laura Tabure un Sendija Mihailovska vecuma grupā 13-16 gadi, kategorijā Mūsdienu estrādes dziedāšana;
3. vieta Esterei Jankovskai vecuma grupā 13-16 gadi, kategorijā Akadēmiskā dziedāšana;
3. vieta Annai Taburei vecuma grupā 4-8 gadi, kategorijā Akadēmiskā dziedāšana.
Laureātu skolotāja Baiba Klepere ieguva arī godpilno titulu "Labākais pedagogs".
Par piedalīšanos konkursā Slavinājuma rakstus un titulus saņēma skolotājas Baibas Kleperes audzēkņi:
Emīlija Žukele - Atraktīvākā dziedātāja
Justīne Plote - Sirsnīgākā dziedātāja
Rasa Baltkalne - Kustīgākā dziedātāja
Laura Tabure - Izjustākā dziedātāja
Marta Baltkalne - Drošākā dziedātāja
Pedagoga Kristiana Krievāna audzēknis Aleksis Jozuus ieguva titulu- Interesentākais dziedātājs.
Paldies par skanīgām un skaistām dziesmām un – esam pārliecināti, ka Lielvārdes novada dziedātāju balsis mēs dzirdēsim vēl ne reizi vien!
Lielvārdes novada Kultūras Centrs