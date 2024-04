Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts DIEVS. DABA. CILVĒKS (FOTO) Dziesmusvetki.lv

Vakar, 4. jūlijā Svētā Jāņa baznīcā notika Dziesmu un Deju svētku vokālo ansambļu Garīgās mūzikas koncerts DIEVS. DABA. CILVĒKS. Koncertā piedalījās arī Ogres novada Kultūras centra vokālā grupa Anima Solla.

Dievs. Daba. Cilvēks. Vērtības, kuras veido mūsu dzīves pamatu un pasaules uztveri. Dievs cilvēku uzrunā dažādos veidos – ar vārdu, skaņu, dziesmu, ar dabas klātbūtnes izpausmēm. Radītāja četras stihijas – zeme, ūdens, uguns, gaiss – ir veids, kā atmodināt esamības izpratni cilvēkā. To mēs redzam arī psalmos, lasījumos, dziedājumos. Klausoties putnu balsīs, cilvēks ir mācījies dziedāt un, sajūtot dabas varenību, atvēries emociju pasaulei. Zināms, ka dziedāšana Latvijas baltajās baznīcās ir mūsdienu dziesmusvētku tradīcijas pirmsākums, kas nesaraujami savijas ar cilvēka labāko daļu un tai piemītošo Dieva elpu. Koncerts ir meklējumu ceļš – no senā uz mūsdienīgo, no sevis apzināšanās līdz garīgiem atklājumiem.