XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Ogres novads ir visplašāk pārstāvētais novads

Vislielākais dalībnieku skaits pārstāv koru un tautas deju nozares. 2025. gadā aizvadītājos repertuāra apguves skatēs un konkursos dalībai Svētku koprepertuāra koncertos izvirzīti 100% no dalībniekiem koru nozarē, tautas deju nozarē – 96%, koklētāju ansambļi – 86%, folkloras kopas – 100%, akordeonu ansambļi – 100%. Visi kolektīvi, kas nav izvirzīti dalībai nozaru kopkoncertos, ir aicināti uzstāties Svētku centrālajā norises vietā - Vērmanes dārzā, kur visas nedēļas garumā būs iespēja izbaudīt Svētku atmosfēru un prieku, norāda organizatori.

Visbagātīgāk pārstāvētais kultūrvēsturiskais novads XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos būs Vidzeme ar 681 kolektīvu, no Kurzemes Svētkos gaidāmi 279 kolektīvi, no Latgales – 240, no Zemgales – 165, no Sēlijas – 52. Diasporu Svētkos pārstāves 17 kolektīvi no Austrālijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes, Īrijas, Norvēģijas, Itālijas, Šveices, Spānijas, Luksemburgas, Beļģijas, Francijas un Nīderlandes.

Rīgu Svētkos pārstāvēs 448 kolektīvi, aptuveni 10 000 dalībnieku. Savukārt no Ogres novada svētkos piedalīsies 83 kolektīvi, informē Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Marika Zeimule. Līdz 13. maijam apkopotā informācija liecina, ka šī brīža pieteikto dalībnieku skaits ir 1662, tomēr dalībnieku skaits vēl var nedaudz pamainīties, jo tas tiek aktīvi papildināts Dziesmusvētku dalībnieku sistēmā. Ogres novads ir visplašāk pārstāvētais novads, atzīst Linda Ertmane. No Valmieras novada, Bauskas novada, Cēsu novada, Jelgavas, Tukuma novada, Madonas novada un Liepājas Svētkos piedalīsies vairāk nekā 1000 dalībnieku. 30945 dalībnieki pārstāves vienu kolektīvu, savukārt 2685 bērni un jaunieši darbojas vairākos kolektīvos.

XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisināsies 2025. gada vasarā no 5. jūlija līdz 13. jūlijam. Svētku laikā Rīgā notiks vairāk nekā 30 pasākumi vairāk nekā 15 norises vietās – Mežaparka Lielajā estrādē, BTA Daugavas stadionā, Xiaomi Arēna, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Dailes teātrī, VEF Kultūras pilī, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Brīvības laukumā, Vērmanes dārzā un citur. Par aktualitātēm iespējams uzzināt Svētku mājaslapā www.nacgavilet.lv.