Žannas Kalves foto mirkļu izstāde Tomes bibliotēkā

Žannas Kalves foto mirkļu izstāde Tomes bibliotēkā
Žannas Kalves foto mirkļu izstāde Tomes bibliotēkā

Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka, ievērojot epidemioloģiskās prasības ārkārtējās situācijas laikā, aicina bibliotēkas esošos lietotājus un jaunus lietotājus ne tikai pēc literatūras jaunieguvumiem – jaunām grāmatām, bet arī, dzīvojot līdzi pārmaiņām dabā, noķert rasu – sidrab rasu Žannas Kalves foto mirkļos, kuri apkopoti foto izstādē "Rasa, mana sidrabrasa".

