Ceturtdiena, 25. februāris, 2021 18:49
Žannas Kalves foto mirkļu izstāde Tomes bibliotēkā
Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka, ievērojot epidemioloģiskās prasības ārkārtējās situācijas laikā, aicina bibliotēkas esošos lietotājus un jaunus lietotājus ne tikai pēc literatūras jaunieguvumiem – jaunām grāmatām, bet arī, dzīvojot līdzi pārmaiņām dabā, noķert rasu – sidrab rasu Žannas Kalves foto mirkļos, kuri apkopoti foto izstādē "Rasa, mana sidrabrasa".