Tiptip.lv idejas autore un vadītāja Nora Heinrihsone atzīst, ka dalība izsolē bija spontāns lēmums. «Pieteikties izsolē un uzvarēt, tas laikam šajā stāstā bija pats vienkāršākais,» smaida Nora un turpina: «Arī tālākajā darbībā attīstīsim sociālās uzņēmējdarbības jomu. Ideja ir vienkārša, bet vienlaikus ambicioza: radīt vietu, kur cilvēki vēlas atgriezties, kur notiek koncerti, tikšanās, meistarklases un sirsnīga kopā būšana. «Ogres Zelta liepa» netiek veidota tikai kā kafejnīca. Tā būs kā kultūrtelpa – vieta ar atmosfēru, kurā svarīga ir ne tikai laba kafija un ēdiens, bet arī sajūtas. Tas, ka šis ir sociālais uzņēmums, ir kā pievienotā vērtība visam, kas tur būs.»
Spēks ir labā komandā
Idejas autore uzsver, ka šis nav stāsts par vienu cilvēku, tieši komandas darbs ir galvenais panākumu priekšnoteikums. Šobrīd izveidota trīs cilvēku kodolkomanda, kur katram ir sava atbildības joma: Krista Bušmane atbildēs par ēdināšanu, Jogita Erta – par mārketingu, bet Nora – par kopējo attīstību un sociālās uzņēmējdarbības virzienu. Nora piebilst, ka Krista ēdināšanas jomā ir profesionāle ar pieredzi gan vienkāršās kafejnīcās, gan pieczvaigžņu restorānos. Tas ļaus nodrošināt kvalitāti un vienlaikus attīstīt idejas, kas pārsniedz ierasto kafejnīcas piedāvājumu.
«Mani ļoti spēcina šie cilvēki, kuri ir apkārt, kuri arī tic tam, ko dara. Ar darba sparu, pozitīvo attieksmi un sirdsgudrību mums ir sajūta, ka tam vajadzētu izdoties. Komandas spēks slēpjas ne tikai profesionālajās prasmēs, bet arī kopējā redzējumā. Tas ir darbs, ko var izdarīt tikai kopā, un es ticu, ka tad būs arī panākumi,» uzsver idejas autore.
Viens no būtiskākajiem «Ogres Zelta liepas» darbības virzieniem ir darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uzņēmums ne tikai nodrošina darba vietas, bet arī attīsta izglītojošo funkciju. Pārņemot «Ogres Zelta liepu», jaunā komanda uzņēmusies arī visas saistības – tostarp attiecībā uz divpadsmit darbiniekiem, no kuriem desmit – cilvēki ar īpašām vajadzībām. Gandrīz visi darbu turpinās. N. Heinrihsone piebilst, ka šobrīd ir iegūts sertifikāts, kas ļauj apmācīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām apkalpojošajā jomā. Tas nozīmē, ka kafejnīca var ne tikai nodarbināt, bet arī apmācīt un izsniegt apliecības par apgūtām pamatprasmēm ēdināšanas nozarē. Tā ir vēl viena joma, kurā attīstīties. Nākotnē plānota sadarbība ar pašvaldībām, piedāvājot apmācību programmas, kas palīdzētu cilvēkiem iegūt darba tirgū nepieciešamās prasmes. Kafejnīcas telpās turpinās darboties arī Tūrisma informācijas centrs un arī turpmāk varēs iegādāties tiptip.lv meistaru darinātos rokdarbus.
Bez pompozas atklāšanas
Kafejnīca durvis vērs 1. aprīlī, taču bez lielas atklāšanas ceremonijas, jo Noras skatījumā «Ogres Zelta liepa» ir sajūtu un emociju vieta, tāpēc atklāšanā nav nepieciešama pompozitāte. Tā vietā izvēlēts vienkāršs un sirsnīgs formāts – ikviens tiks gaidīts uz kafiju un kūku. Kūka būs bez maksas. Ideja ir radīt nevis vienreizēju notikumu, bet pakāpenisku atgriešanos – vietu, kur cilvēki ienāk, iepazīstas un sajūt atmosfēru.
Telpas būs nedaudz pārveidotas, saglabājot pazīstamo, bet pievienojot jaunas nianses. «Ogres Zelta liepā» plānots attīstīt arī dažādus pasākumus, tostarp meistarklases, dažādas aktivitātes, korporatīvos un tematiskos vakarus. Tiek gaidīti arī kāzinieki. Viens no piedāvājumiem, iepriekš piesakot, būs pasākumi 80. gadu noskaņās – ar atbilstošu ēdienu, traukiem, rekvizītiem un atmosfēru. Tiek domāts arī par interjeru – piemēram, aicinot iedzīvotājus ziedot vecos Rīgas porcelāna rūpnīcas traukus, lai radītu autentisku, bet vienlaikus mūsdienīgu vidi.
«Ogres Zelta liepas» jaunā komanda uzsver – kafejnīca nevar pastāvēt bez sabiedrības. Tāpēc galvenais mērķis ir radīt vidi, kurā cilvēki jūtas labi, var garšīgi paēst un vēlas šeit atgriezties. Atvērtība, sadarbība un kopīga veidošana ir pamatprincipi, uz kuriem balstās šis projekts. Tā ir vieta, kur satiekas uzņēmējdarbība, kultūra un cilvēcība. Un, iespējams, tieši tas padara «Ogres Zelta liepu» par ko vairāk nekā kafejnīcu – par vietu ar nozīmi.
«Vēlamies būt sajūtu vieta. Atvērta vieta ikvienam. Garšīgi. Sirsnīgi. Pieņemoši. No agra rīta, jau no pulksten astoņiem, gaidīsim ikvienu uz tasi aromātiskas kafijas un mierpilnu dienas sākumu.
Dienas gaitā piedāvāsim gardas un sātīgas pusdienas no dienas piedāvājuma, tā būs iespēja bez gaidīšanas tikt pie savām pusdienām, kas mūsdienu steidzīgajā ritmā ir ļoti svarīgi ikvienam, bet vēlāk nesteidzīgu maltīti no mūsu ēdienkartes, izbaudot garšas un mirkli sev,» saka Jogita Erta. Steidzīgākām dienām tiks piedāvāts arī ēdiens līdzņemšanai. «Mēs ticam saiknei starp cilvēkiem – empātijai, sapratnei un pieņemšanai. Šī ir vieta, kur ikviens ir gaidīts, arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, radot vidi, kurā valda cieņa un cilvēcība. Un varbūt tieši šī būs vieta, kas maina priekšstatus – arī tiem, kuri līdz šim uz sociālo uzņēmējdarbību skatījušies ar skepsi. Jo vislabāk pārliecina patiesa pieredze, garšīgs ēdiens un sirsnīga attieksme.»