Koncertu atklās kanādiešu pianista un komponista Deivida Fostera (David Foster) 1988. gada ziemas olimpiskajām spēlēm veltītā kompozīcija “Winter Games” Krisa Valdena (Chris Walden) aranžējumā. Programmā iekļautas amerikāņu autoru 20. gadsimta 50. un 60. gadu slavenākās bigbenda kompozīcijas – Teda Džonsa (Thad Jones) “Central Park North” un “A Child Is Born”, Džeroma Ričardsona (Jerome Richardson) “Groove Merchant” Teda Džonsa (Thad Jones) aranžējumā, kā arī 90. gados veidotie aranžējumi džeza standartiem – Horasa Silvera (Horace Silver) “Sister Sadie” Maikla Abenes (Michael Abene) aranžējumā un Benija Golsona (Benny Golson) “I Remember Clifford” Semija Nestiko (Sammy Nestico) aranžējumā. Koncertā skanēs arī zviedru mūsdienu bigbendu vadītāja un komponista Matsa Holmkvista (Mats Holmquist) modernā bigbenda skaņdarbs “One Million Circumstances”. Koncerta kulminācijā būs iespēja dzirdēt tehniski vissarežģītāko programmas kompozīciju – Džordža Geršvina (George Gershwin) “Rhapsody In Blue” īpašā mūsdienu bigbenda versijā, ko veidojis Gordons Gudvins (Gordon Goodwin), savukārt, koncertu noslēgs amerikāņu komponista Džona La Barberas (John La Barbera) “Dancing Men”.
“Veidojot šo koncertu, bija mērķis sniegt ieskatu bigbenda un bigbendu mūzikas plašajās iespējās. Programmas sagatavošana bija nopietns izaicinājums gan man, gan mūziķiem, jo tā ir ne vien mākslinieciski augstvērtīga, bet arī tehniski sarežģīta, izteikti niansēta, krāsaina un ļoti dažāda. Ikvienam bigbenda mūziķim šī bija lieliska iespēja pilnveidot savas individuālās spēles un kolektīvās muzicēšanas prasmes, pilnveidot arī dažādus tehniskos paņēmienus, kas citos žanros ikdienā tik daudz netiek izmantoti, tādējādi ceļot savu līmeni, savas tehniskās iespējas un uzstādot sev jaunas virsotnes, jaunus mērķus uz kuriem tiekties. Esmu ļoti gandarīts par Zemessardzes orķestra bigbenda mūziķu spējām, apņēmību, pacietību, ieguldīto darbu, parādot, ka tehniski sarežģītās saspēles, grupu solo posmi un arī instrumentālās solo improvizācijas tiek izpildītas ar šķietamu vieglumu. Šis nebūtu iespējams bez katra mūziķa ieguldījuma bigbendu mūzikas izpētē, jau senāk vēsturē radītu ierakstu analīzē, izpratnē un apguvē. Tas ir milzīgs darbs, kas ir ieguldīts. Caur mūziķu izglītošanu mēs izglītojam arī klausītājus, iepazīstinot ar bigbendu mūzikas plašo spektru un dažādību,” stāsta koncerta mākslinieciskais vadītājs un Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents kapteinis Andis Karelis.
Šajā koncertā Zemessardzes orķestra bigbendā muzicēs šādi mūziķi: saksofonu grupa – Inga Meijere (soprāna un alta saksofoni, flauta), Gundars Kokins, Edgars Trapans (alta saksofons), Vilnis Kundrāts, Kaspars Puikevics – Puikevskis, Ervīns Veliks (tenora saksofons), Anete Vītoliņa (baritona saksofons, flauta), trombonu grupa – Oļegs Švembergs, Matīss Vikmanis, Marija Anna Novicāne, Ēriks Ekkerts, Emīls Gāgans, trompešu grupa – Kristians Kalva (arī flīgelhorns), Kārlis Jēkabsons, Anastasija Isakova, Dāvis Sedols, Normunds Katajs-Paeglis, Uģis Kalniņš, ritma grupa – Matīss Žilinskis (taustiņinstrumenti), Edijs Ostapko (ģitāra), Roberts Rasa (basa ģitāra), Ansis Klucis (kontrabass), Valters Gotlaufs (sitaminstrumenti) un Nikolass Mūrnieks (perkusijas). Īpaša klarnetes solo epizode izskanēs Jāņa Igauņa izpildījumā. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – kapteinis Andis Karelis.
Zemessardzes orķestris dibināts 2011. gada 1. novembrī. Tā ir Zemessardzes atsevišķā vienība, kurā ietilpst pūtēju orķestris, bigbends, koris “Stars”, dažādi kameransambļi un kopš 2021. gada arī tautas deju ansamblis “Bramaņi”. Zemessardzes orķestra uzdevums un misija ir Zemessardzes un Nacionālo bruņoto spēku ceremoniju muzikālā noformēšana, Zemessardzes popularizēšana sabiedrībā, kā arī rūpēšanās par Latvijas tautas garīgo un kultūras labklājību, sniedzot klausītājiem mākslinieciski augstvērtīgus, radošiem izaicinājumiem bagātus un iedvesmojošus koncertus. Pastāvēšanas gadu laikā Zemessardzes orķestris ir piedalījies arī dažādu pilsētu svētkos un sabiedriskos pasākumos. Zemessardzes orķestris koncertējis arī Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Ukrainā, ASV un Kanādā, sadarbojas ar populāriem izpildītājmāksliniekiem Latvijā, kā arī ar Mičiganas gvardes 126. armijas orķestri, Kanādas Bruņoto spēku Centrālo orķestri un Spānijas Operacionālo kaujas nodrošinājuma spēku orķestri. Zemessardzes orķestra priekšnieks ir Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents kapteinis Andis Karelis.
Latvijas Republikas Zemessardze dibināta 1991. gada 23. augustā. Zemessardze ir lielākā un teritoriāli visplašāk pārstāvētā Nacionālo bruņoto spēku struktūra. Tā ir primārais instruments sabiedrības iesaistei valsts aizsardzībā, dodot iespēju Latvijas pilsoņiem un pilsonēm brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās aizsardzību. Zemessardze pilda ne tikai militārus uzdevumus, bet arī veic visai sabiedrībai svarīgus uzdevumus - sniedz atbalstu pazudušu cilvēku meklēšanā, iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus, piedalās glābšanas darbos, dzēš ugunsgrēkus, novērš plūdu radītās sekas.