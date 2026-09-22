Ziedojums Ogres jauniešu izaugsmei: Amerikas latvietis dāvina 10 000 eiro dronu programmām

Arī Ogres novadā nu pavērušās jaunas iespējas, ko var sasniegt ar nepieciešamo finansējumu. Vasaras vidū, 24. jūlijā, Ogres novada pašvaldība saņēma Mārtiņa Puteņa iesniegumu. Tajā viņš lūdza pieņemt 10 000 eiro ziedojumu Ogres novada Interešu izglītības iestādei. Nauda paredzēta dronu programmām Ogres novada jauniešiem, tostarp Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem.
Par ziedojumu plānots iegādāties visu, kas vajadzīgs nodarbībām - dronus, akumulatorus, rezerves daļas un citus materiālus. 27. augustā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu, ar kuru atļāva šo dāvinājumu pieņemt.
Iespēja pacelties spārnos
Ziedojuma mērķis ir attīstīt dronu programmas un dot jauniešiem iespēju apgūt dronu būvēšanu un pilotēšanu. Tas nozīmē, ka skolēniem, kurus aizrauj tehnoloģijas, nebūs jāpaliek tikai pie teorijas vai video skatīšanās. Viņi varēs paši turēt rokās pulti, salikt dronu un vērot, kā tas paceļas gaisā.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Iklāvs ir gandarīts par Mārtiņa Puteņa iniciatīvu: "Esmu patiesi gandarīts par šo Mārtiņa iniciatīvu. Pateicoties tam, ka mūsu novads nebaidās no ambicioziem plāniem un mērķiem, esam pamanīti arī viņpus okeānam. Šī dronu programma pavērs plašas iespējas mūsu novada skolēniem. Šī tehnoloģija strauji attīstās, un mums jāiet līdzi laikam, piedāvājot labāko, ko varam."
No pirmā lidojuma līdz augstam meistarībai
Iklāvs stāsta, ka dronu apmācībām Ogrē ir plašs mērķis. Tas sākas ar pirmo pieredzi ikvienam skolēnam un turpinās līdz padziļinātām zināšanām tiem, kurus šī nodarbe aizraus: "Mūsu uzdevums ir sniegt pirmo pieredzi dronu pilotēšanā ikvienam skolēnam gan ar reālu iekārtu, gan simulatoru palīdzību, ļaut turpināt apgūt šīs iemaņas, ja šī nodarbe ir aizrāvusi, un visbeidzot piedāvāt jau augsta līmeņa programmu, kurā būtu iespēja mācīties veikt šo lidaparātu remontdarbus, pilotēšanu un programmēšanu."
Mārtiņa Puteņa dāvinājums palīdzēs šo ceļu sākt. Tas ir ieguldījums nākotnē, kurā Ogres jaunieši varēs droši darboties ar mūsdienu tehnoloģijām un varbūt tieši šeit atklās savu nākamo profesiju.
2022. gadā Mārtiņam Putenim beidzot bija iespēja klātienē vērot, kā izskatās viņa ziedojuma augļi Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta namā "Mēmele". Foto: Uldis Varnevičs