Izstāde pirmo reizi apskatāma 12.decembrī no 14:00 līdz 18:00.
Izstāde apskatāma no 12.12.2021 līdz 2.01.2022. Lielvārdes kultūras nama darba laikā un pasākumu norises dienās.
*Ieeja izstādē ar sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu.
Lielvārdes kultūras namā no 12. decembra plkst. 14:00 būs iespēja apskatīt Ziedu salona VINDA 25 gadu jubiles izstādi LAI TOP! Izstādē piedalās ziedu salona VINDA floristi un draugi.
