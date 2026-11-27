Savus mazos draugus Starta laukumā viņš gaidīs no 11. līdz 21. decembrim katru dienu no pulksten 15.00 līdz 19.00. Lai pieteiktu apciemojumu darbdienās no pulksten 10.00 līdz 14.00 zvani rūķim uz tālr. 29106208.
Ogres Zilajos kalnos drīz atgriezīsies Ziemassvētku vecītis! Tā būs iespēja bērniem un ģimenēm apmeklēt Ziemassvētku vecīša namiņu un sajust svētku garu.
Savus mazos draugus Starta laukumā viņš gaidīs no 11. līdz 21. decembrim katru dienu no pulksten 15.00 līdz 19.00. Lai pieteiktu apciemojumu darbdienās no pulksten 10.00 līdz 14.00 zvani rūķim uz tālr. 29106208.