Zināmi "Izskrien Ogri 2021" skolu kausa izcīņas rezultāti

Zināmi "Izskrien Ogri 2021" skolu kausa izcīņas rezultāti
Zināmi "Izskrien Ogri 2021" skolu kausa izcīņas rezultāti

Fantastiskā rudens dienā, 2021.gada 26.septembrī tika aizvadīts jau tradicionālais tautas skrējiens – “Izskrien Ogri 2021”. Trešais skrējiena gads bija īpašs Ogres novada un ne tikai Ogres novada skolām un skolēniem, kuriem bija iespēja piedalīties skolu ieskaites sacensībās, kurās noteica viskuplāk pārstāvēto skolu attiecībā pret skolēnu skaitu skolā 2021./2022.mācību gadā.

Par 2021.gada skolu kausa izcīņas uzvarētājiem, kļuva Ikšķiles brīvās skolas skolēni, kuri uz skrējiena starta stājās 14 dalībnieku sastāvā un ņemot vērā šī mācību gada skolēnu skaitu skolā – 63, tie ir 22% Ikšķiles brīvās skolas skolēnu. Otrajā vietā šoreiz ierindojās Tīnūžu pamatskola, 7 dalībnieki, 81 skolēns skolā (9%). Trešajā vietā Ķeguma komercnovirziena vidusskola – 20 dalībnieki, 376 skolēni skolā (5%). Visi rezultāti šeit:

Jāuzteic arī Ogres novada sporta centra audzēkņu komanda, kuriem visvairāk veikto km starp visām izlītības iestāžu audzēkņu komandām 11 dalībniekiem veicot 10km distanci. Ogres novada sporta centra audzēkņiem arī pelnīta 4.vieta komandu ieskaitē 19 dalībnieki 480 audzēkņi izglītības iestādē (4%).

Jāatzīst, ka kuplāk pārstāvēto skolu procentuāli augstais dalibnieku skaits ir tikai loģisks, tā kā šo izglītības iestāžu sporta skolotāji un treneri paši ir meklējami dalībnieku vidū – Dace Pauriņa no Tīnūžu pamatskolas (15.v 5km distancē), Agita Kaļva no Ķeguma komercnovirziena vidusskolas (2v. 10 km distancē), Artūrs Priževoits no Ogres novada sporta centra (10km), savukārt uzvarētājskolas – Ikšķiles brīvās skolas sporta skolotāja Benita Zaretoka visos skrējienos ir aktīvi palīdzējusi dažādos organizatoriskos jautājumos, kā brīvprātīgā darbiniece.

Atliek tikai cerēt, ka nākamjā 2022.gada Izskrien Ogri skrējienā ar kuplāku dalībnieku skaitu sevi pieteiks arī pārējās Ogres novada skolas, kuras šajā gadā ar vairāk, kā 1000 audzēkņu skaitu tika pārstāvētas vien ar pāris dalībniekiem.

Uz tikšanos 2022.gada skrējienā “Izksrien Ogri“!

