29. decembrī pulksten 18.00 uz Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Lielās zāles skatuves zinātniskais teātris Laboratorium.lv lielus un mazus skatītājus pārsteigs ar izrādi ZIEMAS NOSLĒPUMI.

Interaktīvās izrādes vadītāji veiks eksperimentus un zinātniskus trikus, kas bērniem un pieaugušajiem ļaus ieraudzīt zinātni pavisam jaunā gaismā. Izrādes laikā, eksperimentējot ar pārsteidzošām lietām, klātesošajiem atklāsies ZIEMAS NOSLĒPUMU pasaule.

Interesanti būs visiem - gan vecākiem, gan vecmāmiņām un vectētiņiem, izglītojoši un noderīgi jebkura vecuma bērniem.

Biļetes uz izrādi nopērkamas Ogres novada Kultūras centra kasē, Biļešu Paradīzes tīklā un internetā šeit:

Biļetes cena EUR 9, EUR 6 ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs).

Pieaugušajiem biļete derīga tikai kopā ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgo sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu!
Bērniem no 12 gadu vecuma nepieciešams vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sadarbspējīgais sertifikāts, vai pēdējo 72h laikā veikts skolas skrīninga tests kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma pasākuma norises vietā jālieto sejas aizsargmaskas!

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

