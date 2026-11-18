Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā austrumu robeža vairs nav gandrīz nemanāma administratīva līnija. Tagad tā ir pastāvīgi apsargāta un nocietināta, un ainavā ir parādījušies žogi, novērošanas torņi un patruļceļi. Arī pārrobežu kontakti, kas ilgi bija vietējo kopienu ikdienas daļa, ir krietni sarukuši. Fotogrāfijās Hofmanis pēta, kā ģeopolitiskā spriedze pārvērš abstraktu robežas jēdzienu fiziskā realitātē un kā tas ietekmē apkārtējo vidi, cilvēkus un viņu piederības sajūtu.
Kā sīkāk vēsta ogresnovads.lv - Projekta centrā ir vizuāls pētījums par robežas materializēšanos ainavā. Tas atklāj, kā ģeopolitiskā spriedze un drošības politika pakāpeniski pārvērš abstraktu robežas jēdzienu fiziskā realitātē, kas ieņem arvien redzamāku vietu apkārtējā vidē. Pierobežas teritorija ir daudzslāņaina zona – no vienas puses, redzamā fiziskā ainava ar žogu un militāro infrastruktūru, no otras – nemateriālais slānis ar cilvēku stāstiem un atmiņām, kas šķērso fiziskās robežas, kā arī nākotnes dimensija, kurā robeža tiek uzturēta kā potenciālu apdraudējumu pārvaldīšanas un gatavības infrastruktūra.
Izstādē ir arī satikto cilvēku stāsti. Viņi stāsta par dzimtajām vietām, kas vēstures gaitā nonākušas citās valstīs, par ģimenes mājām aiz robežžoga un par dzīvi vietās, kur robeža ir kļuvusi par pastāvīgu klātbūtni.
Izstāde atrodas muzeja jaunajā mainīgo izstāžu telpā Brīvības ielā 2. Telpa paredzēta sadarbībai ar māksliniekiem, un tajā laikmetīgā māksla satiekas ar vēsturi. Tas labi saskan ar ekspozīcijas “Brīvības ceļš” tēmu, jo tā stāsta par Latvijas neatkarību un brīvību.
Par autoru
Reinis Hofmanis (dz. 1985) studējis fotogrāfiju Lietišķo zinātņu un mākslas universitātē Hanoverē Vācijā un ieguvis maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņš ir saņēmis Archifoto galveno balvu, Sony World Photography Awards godalgu un Fujifilm GFX Challenge Global Grant Award. Viņa darbi publicēti tādos izdevumos kā The New York Times, Financial Times, Der Spiegel un Le Monde.
Izstādi rīko biedrība ISSP sadarbībā ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju. Kuratore ir Iveta Gabaliņa.
Izstādes atklāšana būs 25. novembrī plkst. 16.00, un atklāšanas dienā ieeja būs bez maksas.