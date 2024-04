"Zvaigžņu putekļi" Imantam Ziedonim

Izcilajam latviešu kultūras darbiniekam Imantam Ziedonim (1933. gada 3. maijs – 2013. gada 27. februāris) veltīto sudraba monētu «Zelta putekļi», atzīmējot viņa 90 gadu jubileju, Latvijas Banka klajā laida 11. maijā.



Sajust Ziedoni kā personību



I. Ziedonis ir viens no izcilākajiem un visvairāk lasītajiem pagājušā gadsimta otrās puses dzejniekiem un publicistiem, īsā prozas žanra – epifāniju un literāro pasaku autors. Pēc viņa scenārijiem tapušas vairākas dokumentālās filmas. I. Ziedoņa daiļrade ir viena no 99 Latvijas Kultūras kanona vērtībām. Bijis spilgts dižkoku kustības aizsācējs un neatkarības atjaunošanas laika sabiedriskais darbinieks, Kultūras fonda un Latvijas Institūta vadītājs. I. Ziedonis atstājis par sevi atmiņu kā radošs, rosīgs, enerģisks, viens no latviešu izcilākajiem dzejniekiem. Sapņotājs un iedvesmotājs. Vizionārs, kuram piemita spēja redzēt un radīt pāri robežām. Un šķietami ikdienišķajā saskatīt zvaigžņu putekļus.



Jautāta, kā radās ideja par jubilejas monētas izveidi, Līga stāsta, ka viņu uzrunājuši Latvijas Bankas pārstāvji. «Ideja monētas vizuālajam risinājumam būtībā attīstījās no izvirzītās tēmas uzdevuma – monētas mērķis bija atzīmēt Imanta Ziedoņa ieguldījumu Latvijas kultūrā, vidē un cilvēkos. Mans mērķis un uzdevums bija atrast atbilstošu vizuālo valodu, stāstu un simbolus, kā šo tēmu vislabāk atrisināt,» skaidro Līga, piebilstot, ka uzdevums nebūt nav bijis viegls, jo tik mazā formātā vajadzēja iekļaut vēstījumu, radīt sajūtu par tik lielu personību kā I. Ziedonis, kura ieguldījums ir kļuvis par neatņemamu daļu no mūsu kultūras.



Miniatūrā formātā iekļaut dziļu vēstījumu



Māksliniece darba procesā radīja daudz skiču ar ogli, zīmuli, tušu, attīstot vizuālo stāstu, meklējot īsto tēlu, siluetu, elementus, kas paustu un attēlotu I. Ziedoņa filozofiju un pasaules uztveri. «Monētas aversa pusē ar Ziedoņa tēlu vairāk vēlējos radīt tieši sajūtu par viņu, attēlot cilvēktēlu, cilvēkbūtni, kas personificētu Ziedoņa filozofiju, pasaules redzējumu, meklējumu pēc cilvēka cilvēcības, par ko viņš bieži stāstīja gan sarunās, gan dzejā. Tēls vizuāli rada asociācijas ar I. Ziedoni, vizuāli veidojot atpazīstamas atsauces profilā un mākoņainajā matu ērkulī. Šis cilvēks – gājējs/pārgājējs – atrodas ceļā, nepārtrauktā kustībā, neatslābušā meklējumā pēc patiesības, īstuma, jēgas, piederības. Zem kājām lauks – tīrs un tikko uzarts, kā auglīga zeme (kultūrvide, potenciāls). Zvaigznāja zīmējums cilvēka tēlā simbolizē vertikālo, zemes un debesu savstarpējo saistību, simbiozi. Tēla piederība Visumam, tēls kā daļa no zvaigznāja, zvaigznes puteklis (…«Kāds milzīgs puteklis es esmu/ Un – no zelta!/ I. Ziedonis»). Vertikālā ass – garīguma meklēšana,» monētas radīšanas niansēs dalās māksliniece.



Monētas reversā par galveno elementu izmantots (diž)koka simbols (atsauce uz I. Ziedoņa darbu dižkoku pasargāšanā). Koks, kas arīdzan pārtop par zivs skeletu – atsauce uz Ziedoņa saknēm (zvejnieka ģimeni). Zivs arī kā ticības simbols.



Koks kā dzīvības nesējs, tā plaukstošajos zaros briest pumpuri un atrodas dažādas dzīvas būtnes, katra no tām ilustrē I. Ziedoņa pienesumu Latvijas kultūrā, izglītībā, cilvēkos (piemēram, lācis – elements no krāsainajām pasakām, dūja – brīvības un miera simbols, un tā tālāk).



"Strādājot pie pirmajām skicēm, attīstīju ideju par visu dzīvo būtņu līdzvērtību un līdzās pastāvēšanu, ko ilustrē figūru proporcionāli vienlīdzīgie izmēri, ieskaitot cilvēku – lasītāju. Cilvēks ir līdzvērtīgs kukainītim un lācim. Katram ir sava loma, sava atbildība vienam pret otru un pašam pret sevi. Manuprāt, šo dzīves uztveri un filozofiju var skaidri sajust katrā Imanta Ziedoņa pieskārienā – /Nebaidies, neviens tevi nevar norīt, tev ir uzdevums. Un vai tu būsi lapa, vai ūdens, vai akmens kalnā – tev ir uzdevums./" saka Līga, citējot dzejnieku un piebilstot, ka Ziedonis viņai ir ļoti tuvs jau no skolas dienām. Dzejas dienās izvēlējusies iegaumēt tieši viņa dzejoļus, un mākslinieces pierakstu klades bijušas pilnas ar atsaucēm no Ziedoņa "Epifānijām". "Tad, protams, vēl nezināju, ka daudzus gadus vēlāk strādāšu gan kopā ar fondu "Viegli" pie Ziedoņa albumu noformējuma, gan arī kā viņa grāmatu māksliniece. Esmu veidojusi grāmatu dizainu un ilustrācijas Ziedoņa dzejas izlasei "Tūkstošpirmā melnā, zilā nakts", gan vāka noformējumu Ziedoņa "Epifānijām" angļu valodā," stāsta māksliniece.



Zīmē, vēl pirms iemācās staigāt



Līga Kitchen augusi radošā vidē – viņas mamma, māksliniece Lauma Palmbaha, jau daudzus gadus Ikšķilē veiksmīgi vada biedrību «Rasas krāsas», bet tētis ir interjera dizainers. L. Palmbaha teic, ka par meitas veikumu ir pārsteigta un gandarīta. "Līga vēl bērnībā vienmēr piedalījās visos procesos, kas bija saistīti ar manis kā mākslinieces radošo darbību. Būtībā, Līga, kā jau visi mani bērni, vispirms sāka zīmēt un tikai pēc tam staigāt. Protams, esmu bezgala lepna par viņas veikumu. Līga ir ļoti mērķtiecīga, strādīga, ļoti atbildīga tajā, ko viņa dara, tāpēc ir arī šis rezultāts. Protams, nozīme ir arī izglītībai. Līgai bijuši izcili skolotāji, kas sekmējuši viņas radošo attīstību," saka Lauma.



Līgu, cik vien viņa sevi atceras, saistījusi māksla, tāpēc bija tikai likumsakarīgi, ka, absolvējusi J. Rozentāla mākslas koledžu, viņa pabeidza arī Latvijas Mākslas akadēmiju un ilustratora kursus Saint Martins koledžā Londonā, kur dzīvo nu jau 18 gadu. Šeit tagad ir viņas mājas un ģimene – vīrs Bens un abu trīs meitas. Svešumā Līgu aizveda mīlestība, kā arī vēlme profesionāli augt un pilnveidoties. Tomēr mākslinieces saikne ar Latviju nebūt nav zudusi.



Pēc Saint Martins kursu beigšanas Līgas specializācija ir ilustratore un mākslinieciskā direktore. Viņa sadarbojas ar dažādām izdevniecībām Latvijā, Anglijā un citās valstīs, medijiem, modes zīmoliem un mūzikas grupām, tostarp arī «Prāta vētru», veidojot ilustrācijas šīs grupas mūzikas albumiem.



Viens no Līgas mīļākajiem lolojumiem ir kopš 2018. gada Latvijā izdotais izglītojošais žurnāls pirmsskolas vecuma bērniem «Pikolo», kas caur ilustrācijām, tekstiem un radošiem uzdevumiem veido komunikāciju ar bērnu, cenšoties iejusties viņa pasaulē un valodā, paverot iespēju interesantām sarunām ar bērnu. Līga ir šā žurnāla idejas autore un radošā direktore.



Paralēli viņa strādā kā mākslas pedagoģe, vada mākslas skolu bērniem. Jautāta, vai būtu gatava radīt vēl kādu piemiņas monētu un vai jūt gandarījumu par darba rezultātu, Līga teic, ka tagad ir sajutusi un sapratusi monētas izveides procesu un, protams, cer, ka šāda iespēja vēl radīsies.



"Jā, tā ir liela gandarījuma sajūta un lepnums, ka kopā ar brīnišķīgu komandu un talantīgiem cilvēkiem varējām izveidot kaut ko tik skaistu un paliekošu.

Monēta nav tikai viena cilvēka darbs, vēlos uzsvērt, ka tās izveidē piedalās daudz meistaru, sākot no darba vadības, par kuru esmu pateicīga dizaineram Edgaram Zvirgzdiņam, gan brīnišķīgajai tēlniecei Ligitai Franckevičai, kura veidoja monētas plastisko veidojumu," saka Līga Kitchen.

Uzziņai



Monētas tehniskie dati:

Nominālvērtība: 5 eiro

Svars: 22 grami

Diametrs: 35 milimetri

Metāls: 999° sudrabs; ar apzeltījumu

Kvalitāte: proof

Maksimālā tirāža: 4000

Monētas cena – 79 eiro, iegādes limits vienai personai – piecas monētas.

Kalta 2023. gadā UAB Lietuvos monetu kalykla (Lietuva).



Kolekcijas monētu iespējams iegādāties tīmekļvietnē e-monetas.