“Es vēlos, lai jūs pastāstāt par Ogres Centrālo bibliotēku maniem studentiem!” Šādu e-pastu vasaras sākumā Ogres Centrālās bibliotēkas vadība saņēma no pasniedzējas Malinas Uteras (Malin Utter), kura Boras Universitātē Zviedrijā izglīto topošos bibliotekārus un bibliotēku darbiniekus. Malina Utera Ogrē viesojās šī gada sākumā, un redzētais Ogres Centrālajā bibliotēkā viņu tik ļoti iedvesmoja un pārsteidza, ka pasniedzēja izlēma par Latvijā pieredzēto stāstīt arī studentiem Zviedrijā.
Kā atzīst Ogres Centrālās bibliotēkas bibliotēku informācijas speciāliste Aija Bremšmite, sagatavot prezentāciju un stāstījumu zviedru topošajiem bibliotekāriem bija atbildīgs un izaicinošs darbs, jo Boras Universitātes studentus interesēja ne vien ēkas vizuālā un tehniskā puse, bet arī detalizēts vēstījums par jaunās ēkas nodomu attiecībā pret lasītājiem un bibliotēkas lietotājiem, darbu ar apmeklētājiem un jaunu lasītāju piesaisti. Prezentācija noritēja tiešsaistes platformā Zoom.
Prezentācijas noslēgumā saņemtie jautājumi liecināja par studentu interesi un iedziļināšanos, vairāki jauno speciālistu komentāri bija par to, cik vizuāli iespaidīgi izskatās ēka. Taču pamatā Boras Universitātes topošos bibliotekārus interesēja dažādas bibliotekārā darba nianses, tajā skaitā arī darbs ar atšķirīgām paaudzēm un to satikšanās bibliotēkas notikumos, izaicinājumi darbā ar bērniem un jauniešiem. Studenti sīki iztaujāja arī par valodu jautājumu Latvijā un bibliotēkā, interesējās par lēmumu vairs neiepirkt grāmatas krievu valodā. Tāpat tikšanās laikā bija jāatbild uz jautājumiem par sadarbību ar jaunās ēkas arhitektu un lēmumu par labu zaļajam kursam un tehnoloģijām. Ikviens zviedru studentu jautājums ļāva domāt par arvien jaunām bibliotekārā darba niansēm, kā arī secināt, ka Ogres Centrālajā bibliotēkā notiekošais un paveiktais neatpaliek no tā, kā bibliotēkas strādā Ziemeļeiropā.
Prezentācijas noslēgumā Boras Universitātes pasniedzēja Malina Utera atzina – arī Zviedrijā ir labas un izcilas bibliotēkas, taču reti kura var sacensties ar Ogres Centrālo bibliotēku tās mūsdienīgumā un pasaules elpā. Atzinīgus vārdus pasniedzēja veltīja arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai jeb Gaismas pilij un noslēgumā nodēvēja bibliotekārus par gaismas bruņiniekiem.