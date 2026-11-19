Spriežot pēc Google Maps sniegtās informācijas, tur atrodas Latvijas bērnu mēbeļu ražotājs SIA Snores, kuram pieder zīmols Ette Tete.
Sīkāka informācija sekos.
OgreNet redakciju sasniegusi informācija, ka šovakar, 19. novembrī, Tīnūžu-Kokneses šosejas malā, pie pagrieziena uz Kranciemu kādā ražotnē notikusi ugunsnelaime.
"Tas ir tikko noticis, jo braucu garām pirms stundas un tad viss vēl bija mierīgi, tagad atgriezos un redzu, pilns ar dienestiem. Novēroju, ka no ēkas nāk dūmi, apkārt vairākas ugunsdzēsēju un neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnas," tā redakciju sasniedz kāds vietējā novērojums 21:40.
Spriežot pēc Google Maps sniegtās informācijas, tur atrodas Latvijas bērnu mēbeļu ražotājs SIA Snores, kuram pieder zīmols Ette Tete.
Sīkāka informācija sekos.