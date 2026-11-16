Arī šogad Ogrē Latvijas dzimšanas dienā notiks svētku uguņošana

Svētku uguņošana plānota arī Ventspilī un Jūrmalā.
Jūrmalā pie Kauguru kultūras nama norisināsies valsts svētkiem veltīts koncerts. Svētku sarīkojuma noslēgumā plkst. 21.30 gaidāma uguņošana, savukārt Ventspils Lielajā laukumā uguņošana plānota plkst. 19.10.
Vairākās pašvaldībās trešdien plānoti gaismas šovi. No plkst. 17 līdz 19 pie Raunas Brīvības pieminekļa notiks skaņas un gaismas performance "Brīvības gaisma".
Kuldīgā tiks izgaismota Ventas rumba. Gaismu spēli vislabāk varēs vērot no Pils ielas, Senā ķieģeļu tilta un Mārtiņsalas. Ventas rumbu izgaismos no plkst. 17 līdz 20.
Plkst. 17.10 Daugavpilī Vienības laukumā notiks lāzerstaru muzikālā instalācija. Gaismas un mūzikas priekšnesums būs skatāms vairākos seansos uzreiz pēc kopīgas valsts himnas dziedāšanas.
Plkst. 19 Ropažos sāksies gaismas pasākums "Staro Ropaži 2026". Apmeklētājiem būs iespēja apskatīt dažādus izgaismotus vides objektus Ropažos, kuros atspoguļosies stihiju tematika - uguns, ūdens un gaiss.
Savukārt Rīgā pie Brīvības pieminekļa plkst. 20.10 gaismas instalācija "Dižkoku balsis" darbosies kā gaismas un skaņas uzvedums, ko apmeklētāji varēs vērot no ārpuses. Priekšnesums atkārtosies ik pēc piecām minūtēm līdz plkst. 23.