Visā garumā apgrūtināta braukšana pa Jelgavas un Ventspils šoseju, kā arī pa Rīgas apvedceļu no Salaspils līdz Babītei. Bauskas šoseja ir slidena no Rīgas līdz Dzimtmisai, bet Liepājas šoseja - no Rīgas līdz Ciecerei.
Uz Vidzemes šosejas apledojums apgrūtina braukšanu no Virešiem līdz Veclaicenei, bet uz Valmieras šosejas - no Stalbes līdz Valmierai un no Strenčiem līdz Valkai.
Uz Daugavpils šosejas slideni ir posmi no Saulkalnes līdz Ogrei, no Skrīveriem līdz Aiviekstes tiltam un no Izvaldas līdz Paterniekiem. Uz autoceļa Tīnūži-Koknese braukšana apgrūtināta no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.
Reģionālie autoceļi slideni Ventspils, Talsu, Saldus, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Ogres, Aizkraukles, Valmieras, Valkas, Alūksnes un Krāslavas apkārtnē.
Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 73 ziemas dienesta tehnikas vienības. Slidenos posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem, taču arī pēc kaisīšanas apledojums var veidoties atkārtoti. "Latvijas valsts ceļi" aicina autovadītājus atvēlēt braucienam vairāk laika, izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu un ievērot drošu distanci.