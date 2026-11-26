Sociālā medija "Facebook" grupā "Mūsu Ikšķile" kāda iedzīvotāja ceturtdienas rītā apvaicājās, vai minētā nobrauktuve jau ir pieejama autovadītājiem, un ātri vien saņēma apstiprinošas atbildes no vietējiem šoferiem.
"Ir vaļā un beidzot ir ieskrējiena josla," komentāros informēja kāds autovadītājs. Arī citi grupas dalībnieki apstiprināja, ka ierobežojumi ir beigušies: "Jā, viss ir atvērts, var braukt kā kādreiz."
"Lavijas Valsts ceļi" pagājušonedēļ ziņoja, ka Daugavpils šosejas (A6) būvdarbu posmā Ikšķilē ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma laikā satiksmei atvērs visas joslas abos virzienos. Ņemot vērā to, ka būvdarbi nav pabeigti un vēl nav uzstādīts viss nepieciešamais aprīkojums, saglabāsies ātruma ierobežojumi.
Izmaiņas autotransporta satiksmē:
- transportlīdzekļu kustība atjaunota pa abām brauktuvēm – atsevišķi Rīgas virzienā un Ogres virzienā.
- Skolas ielas satiksmes mezglā atvērtas nobrauktuves (rampas) abās A6 pusēs, nodrošinot satiksmi uz un no Ikšķiles.
- Elkšņu krustojumā (32 km) atcelts ierobežojums veikt kreiso pagriezienu, braucot no Ogres puses;
- Abās A6 brauktuvēs saglabāsies braukšanas ātruma ierobežojumi:
- braucot no Rīgas Ogres virzienā, līdz Daugavas prospektam maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 70 km/h, bet tālāk – 90 km/h;
- nobrauktuvēs uz Ikšķili maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 50 km/h;
- braucot no Ogres Rīgas virzienā, maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs attiecīgi 90 km/h un 70 km/h.
Izmaiņas gājēju satiksmē:
- atvērts gājēju kustībai Priežu/Egļu ielas tunelis (28,65 km);
- slēgts kā līdz šim darbu laikā Stacijas ielas tunelis (29,05 km) un Daugavas prospekta tunelis (29,75 km), gājēju kustībai novirzīta zem Skolas ielas pārvada;
- sabiedriskā transporta pieturvietas abos braukšanas virzienos būs izvietotas to pastāvīgajās vietās uz rampām Skolas ielas satiksmes mezglā.
Būvdarbus plānots atsākt 2027. gada pavasarī un pabeigt līdz 2027. gada augustam.