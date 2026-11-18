Pasākuma galvenā daļa ir formāts “2 minūtes tavam biznesam”. Katram dalībniekam būs divas minūtes, lai pastāstītu par sevi, savu uzņēmumu un piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem. Prezentācijas un slaidi nebūs vajadzīgi, jo svarīgākais ir paša dalībnieka stāsts un iespēja ieinteresēt citus.
Pasākumā būs iespēja:
- iepazīt jaunus uzņēmējus un iespējamos sadarbības partnerus;
- pastāstīt par savu biznesu un kļūt pamanāmākam;
- apmainīties ar idejām, pieredzi un kontaktiem;
- atrast jaunus klientus un sadarbības iespējas.
Rīkotāji iesaka ņemt līdzi vizītkartes, jo nekad nevar zināt, kura saruna izvērtīsies veiksmīgā sadarbībā. Dalībniekus cienās ar kafiju un uzkodām.
Dalības maksa ir 15 eiro, bet ONUB biedriem 10 eiro.
Kā atgādina rīkotāji, pat viens jauns kontakts var pavērt durvis lielām iespējām.