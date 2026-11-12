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Kaija, Kornēlija
Ceturtdiena, 12. novembris, 2026 10:26

FOTO: Spēks un kopība Ogrē Lāčplēša dienā pulcē tūkstošiem gājiena dalībnieku

OgreNet
FOTO: Spēks un kopība Ogrē Lāčplēša dienā pulcē tūkstošiem gājiena dalībnieku
Patriotiski un krāšņi Ogrē aizvadīts Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Foto: Vitolds Gabrāns (Ogres novads)
Ceturtdiena, 12. novembris, 2026 10:26

FOTO: Spēks un kopība Ogrē Lāčplēša dienā pulcē tūkstošiem gājiena dalībnieku

OgreNet

Atmiņas silda! Kopība un patriotisms, latvieši un spēka stāsti - tas viss iemūžināts vairākos ogrēniešu foto stāstos. Facebook grupā "Ogre mūsu pilsēta!" aplūkojamas Aiņa Kursiša fotogrāfijas, Ogres novads sociālajos medijos dalās ar Vitolda Gabrāna foto, arī domes deputāts E.Helmanis dalās ar vairākiem svētku gājiena mirkļiem. Piedāvājam arī jums vairākās aplūkot, kā Ogrē 11. novembrī tika aizvadīts ikgadējais Lāčplēša dienas gājiens ar lāpām. "Lāpu liesmām izgaismojot pilsētas ielas, devāmies svinīgā gājienā, godinot mūsu brīvības cīnītājus – varoņus, kuri atdeva savas dzīvības par mūsu zemi. Izgaismots ceļš, kopības sajūta un dziļa cieņa pret tiem, kuru drosmes un pašaizliedzības dēļ šodien varam dzīvot brīvā Latvijā. Gods un mūžīga piemiņa mūsu varoņiem!" tā Ogres novada vadība. Arī citās Latvijas pilsētās trešdienas vakarā notika īpaši un patriotiski gājieni. Tūkstošiem cilvēku iededza svecītes arī galvaspilsētā pie Rīgas pils mūriem un citos pasākumos, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus. Svecītes iedegt nāca gan pieaugušie, gan ģimenes ar bērniem, gan klašu kolektīvi skolotāju pavadībā. Cilvēki pasākumos dziedāja tautasdziesmas un karavīru dziesmas, spēlēja orķestru mūziķi.

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Foto: Vitolds Gabrāns

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Foto: Vitolds Gabrāns

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Foto no E.Helmaņa arhīva

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Foto no E.Helmaņa arhīva

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Foto: Ainis Kursišs

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