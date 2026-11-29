Glābēji cilvēku atrada un izveda no meža, kur viņu nodeva Valsts policijas darbiniekiem.
Vakar plkst. 7.38 saņemts izsaukums uz Ropažu novada Garkalnes pagastu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 350 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. Plkst. 12.33 šis ugunsgrēks likvidēts.
Vakar plkst. 20.08 saņemts izsaukums uz Kapsēdes ielu Liepājā, kur dega vienstāva dārza māja 20 kvadrātmetru platībā. No ēkas evakuējās cilvēks. Plkst. 21.44 ugunsgrēks likvidēts.
Šonakt plkst. 1.14 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Slimnīcas ielu Jūrmalā, kur piecstāvu neapsaimniekotas ēkas trešajā stāvā dega sadzīves mantas 50 kvadrātmetru platībā. No ēkas tika evakuēts viens cilvēks. Plkst. 2.37 darbs notikumā noslēdzās.
Šorīt plkst. 4.37 saņemts izsaukums uz Vakarbuļļu ielu Rīgā, kur deg divstāvu dzīvojamā māja 300 kvadrātmetru platībā. No ēkas pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās evakuējās divi cilvēki. Plkst. 6.23 ugunsgrēks ierobežots un šobrīd ugunsdzēsēji glābēji turpina darbu notikuma vietā.
Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 37 izsaukumus - septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi.