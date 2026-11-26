Ar šo jaunumu "Facebook" grupā "Mūsu Ikšķile" dalījies Juris Alksnis, pilsētnieku vidū raisot diskusiju gan par veikala atrašanās vietu, gan nepieciešamību pēc vēl vienas tirdzniecības vietas.
Kā komentāros precizējuši paši ikšķilieši, jaunais veikals atradīsies pie dzelzceļa stacijas – bijušās “Zaļās lampas” telpās, starp picēriju “Divi tomāti” un “Mēness aptieku”.
Ziņa par gaidāmo veikalu iedzīvotāju vidū uzņemta ar dažādām emocijām. Vieni jauno veikalu gaida ar prieku un saskata ieguvumus pircējiem. Daudzi komentētāji uzsver, ka lielāka konkurence un daudzveidība pilsētai nāks tikai par labu. “Būs labi, daudzveidība ir vajadzīga, un Ikšķile kļūst par iekārotu vietu,” pauž Kristiāna, kam piekrīt arī citi, norādot, ka “top!” ir labs veikals un no tā galvenokārt iegūs paši pircēji.
Citi skeptiski vērtē pārtikas veikalu skaitu pilsētā. Atsevišķi iedzīvotāji vaicā, vai pilsētā patiešām ir nepieciešami tik daudzi pārtikas veikali, savukārt citi šādu soli skaidro kā tirgotāju stratēģisku nekustamo īpašumu un tirgus daļas ieņemšanu, reinvestējot līdzekļus.