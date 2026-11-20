Satiksmi atjaunos pa abām brauktuvēm. Viena būs paredzēta braukšanai Rīgas virzienā, otra braukšanai Ogres virzienā. Skolas ielas satiksmes mezglā atvērs nobrauktuves abās šosejas pusēs, un pa tām varēs iebraukt Ikšķilē un izbraukt no tās. Elkšņu krustojumā, braucot no Ogres puses, atkal varēs nogriezties pa kreisi.
Abās brauktuvēs paliks spēkā ātruma ierobežojumi. Braucot no Rīgas uz Ogri, līdz Daugavas prospektam drīkstēs braukt ar ātrumu līdz 70 km/h, bet tālāk ar ātrumu līdz 90 km/h. Braucot no Ogres uz Rīgu, ātruma ierobežojumi būs 90 km/h un 70 km/h. Nobrauktuvēs uz Ikšķili atļautais ātrums būs 50 km/h.
Gājēji varēs izmantot Priežu un Egļu ielas tuneli. Stacijas ielas un Daugavas prospekta tuneļi paliks slēgti. Sabiedriskā transporta pieturas abos virzienos būs to pastāvīgajās vietās uz Skolas ielas satiksmes mezgla nobrauktuvēm.
Būvdarbus plānots atsākt 2027. gada pavasarī un pabeigt līdz 2027. gada augustam.
Kopš jūlija divu kilometru garā posmā pie Ikšķiles pārbūvē Daugavpils šosejas segumu. Tur ierīko jaunu drenāžas sistēmu un lietus ūdens kanalizāciju. Darbu beigās ieklās trīs asfalta kārtas un uzstādīs drošības barjeras.
Atjauno arī trīs tuneļus zem šosejas. Priežu un Egļu ielas tunelim Priežu ielas pusē jau ir jaunas kāpnes, rampa un apgaismojums. Nākamgad tam atjaunos sienu apdari un ieklās jaunu bruģi. Stacijas ielas tunelim atjaunos dzelzsbetona konstrukcijas, ieklās jaunu bruģi un ierīkos apgaismojumu. Vislielākie darbi notiek Daugavas prospekta tunelī. Tajā jau pārvietots maģistrālais ūdensvads, un tiek būvēta lietus kanalizācijas sūkņu stacija. Tunelī ierīkos arī videonovērošanu. Pēc pārbūves tunelis un rampas būs piekļūstamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Pārvadam pār Skolas ielu jau atjaunotas dzelzsbetona konstrukcijas un ūdens novades sistēma. Nākamgad zem pārvada veiks apzaļumošanu. Gājēju un velosipēdistu ceļam no Ikšķiles līdz Ogrei ir izbūvēta apmēram puse, un darbi turpināsies nākamgad.