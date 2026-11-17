Šī konkursa mērķis ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.
Konkursa dalībniekiem tika piešķirti Mazā/s stāstnieka/ces tituls (III pakāpes diploms), Lielā/s stāstnieka/ces tituls (II pakāpes diploms) un Lielā/s stāstnieka/ces uz Rīgu tituls (I pakāpe). Piedaugavas un Ogres novadus 5. decembrī Rīgā, Latviešu biedrības namā, pārstāvēs Anete Kalēja (Aizkraukles novada vidusskola), Signija Sidorova (Lielvārdes pamatskola), Rūta Britāne (Aizkraukles novada vidusskola), Uvis Muižnieks (Madlienas vidusskolas Taurupes skola), Līna Tūtāne (Lielvārdes pamatskola), Madara Kokina (Birzgales pamatskola), Kristofers Pasatovs (Jumpravas pamatskola) un Leila Rudovica (Ikšķiles vidusskola).