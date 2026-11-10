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Otrdiena, 10. novembris, 2026 12:06

"Kolēģis, kas nekad nečīkst!" Bibliobuss ceļā jau 30 gadu

OgreNet /. Baiba Trumekalne
"Kolēģis, kas nekad nečīkst!" Bibliobuss ceļā jau 30 gadu
Publicitātes foto
Otrdiena, 10. novembris, 2026 12:06

"Kolēģis, kas nekad nečīkst!" Bibliobuss ceļā jau 30 gadu

OgreNet /. Baiba Trumekalne

Ir bibliotēkas, uz kurām cilvēki dodas paši, un ir bibliotēka, kas dodas pie cilvēkiem. Ogres novadā tāda darbojas jau 30 gadu. Kopš 1996. gada 12. novembra, kad pirmajā maršrutā devās bibliobuss, mainījušies gan laiki, gan lasīšanas paradumi, gan paši autobusi – šo gadu laikā to bijis trīs. Taču nemainīgs palicis pats svarīgākais – cilvēki, kuri gaida grāmatas, un cilvēki, kuri tās piegādā. Lai uzzinātu, kāda ir bibliobusa ikdiena un ko šis pakalpojums nozīmē lasītājiem, reisam līdzi devās "Ogres Vēstis Visiem" žurnāliste! 

Iespaidīgais, 12 metru garais autobuss jau pa gabalu piesaista uzmanību, taču tā īstā bagātība slēpjas aiz durvīm – grāmatu plauktos, kas regulāri dodas ceļā pie lasītājiem visā Ogres novadā. Bibliobusa pakalpojuma 30 gadu vēsturē par grāmatām un lasītājiem pirms pašreizējās komandas rūpējušās sešas bibliotekāres, bet pie stūres sēdušies pieci šoferi. Jau trešo gadu par bibliobusu un tā lasītājiem rūpējas bibliotekāre Arma Krecere un šoferis Dzintars Balams. 

Arma par bibliobusu runā gluži kā par dzīvu būtni. Viņa to mīļi dēvē par savu kolēģi, kuram nekad nav slikta garastāvokļa. «Šis ir mans mīļākais kolēģis! Viņš nekad nečīkst, vienmēr gatavs braukt. Ja saslimst, aizved pie daktera, visu sataisa, un varam turpināt ceļu,» viņa smejas. Bibliobusā Armai ir vēl viens kolēģis – šoferis Dzintars, par kuru Armai arī sakāmi tikai labi vārdi: «Dzintars ir filigrāns šoferis! Sēžu viņam blakus vienos miera vējos.» Viņa uzskata, ka savstarpēja uzticēšanās šajā darbā ir ļoti svarīga. Pa lauku ceļiem, kas ne vienmēr ir gludi un viegli izbraucami, jāpārvadā ne tikai grāmatas, bet arī vesela bibliotēkas iedzīve. Savukārt pašai Armai ceļam daudz nevajagot: «Kruasānu, kafiju un ūdeni, un es varu braukt, braukt, braukt…»

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