„Laflora” paplašinās uz Ogres novadu: iegādāta Ozolēnu un Žļaugu purvos darbībā esošā SIA „Kūdra”

Rekordaugsta ieguve
Šajā sezonā „Laflora” ieguvusi 181 000 tonnu kūdras. Tas ir par 58% vairāk nekā iepriekšējā sezonā, kad tika iegūtas 115 000 tonnas.
Dārzkopības kūdra šogad iegūta 1990 hektāru lielā licenču platībā. Lielākā daļa platību atrodas uzņēmumam piederošajos Kaigu, Drabiņu un Viršu purvos Jelgavas novadā, bet daļa ir nomātā ieguves platībā Nīcgales purvā Augšdaugavas novadā. Sezona ilga no aprīļa līdz oktobrim.
Ieguves pieaugumu lielā mērā noteica Viršu purvs. Tur šosezon ieguvei pilnībā atvērta visa 125 hektāru licences platība, lai gan pērn ieguve tika sākta tikai daļēji.
Uzņēmumā norāda, ka šī gada ieguves apjomi ļaus vietējā tirgū arī nākamajā sezonā saglabāt līdzšinējo dārzkopības kūdras substrātu un produktu cenu līmeni.
Eksports uz 65 valstīm
Šā gada desmit mēnešos „Laflora” eksportējusi 7372 kravas, kas ir par 8% vairāk nekā pērn tajā pašā periodā. Produkcija nonākusi 65 valstīs, galvenokārt Eiropā un Āzijā. Šogad klāt nākuši jauni tirgi: Trinidāda un Tobāgo, Sudāna un Tanzānija.
Visvairāk eksportu šogad ietekmējis Irānas konflikts un neskaidrība par tā iznākumu. Konflikts mainījis konteineru piegāžu loģistiku uz skarto reģionu. Turklāt naftas produktu cenu kāpuma dēļ pieaugušas visas ražošanas un loģistikas izmaksas.
Uzņēmuma apgrozījums 2026. gada desmit mēnešos sasniedza 38,23 miljonus eiro. Tas ir par 35% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā.