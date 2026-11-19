Uzņēmumā norāda, ka LMT, turpinot darbu pie mobilo sakaru tīkla noturības stiprināšanas, sācis sadarbību ar globālajiem satelītoperatoriem. Demonstrējumos LMT iepazīstinās ar tehnoloģijām, kas nākotnē var būtiski paplašināt sakaru pieejamību un stiprināt ne tikai mobilo sakaru tīklu, bet arī valsts noturību.
Pasākumā informēs par to, kā satelītsakari papildinās esošo mobilo tīklu un palīdzēs stiprināt tā noturību, kādas jaunas iespējas paver LMT grupas sadarbība ar globālajiem satelītoperatoriem, kā arī par satelītsakaru tehnoloģiju tālākās attīstības un ieviešanas plāniem Latvijā.
Tāpat pasākumā tiks skaidrots, kādas priekšrocības satelītsakaru integrācija mobilajā tīklā sniegs iedzīvotājiem - Ogres novada Meņģelē tiks simulēta situācija, kurā pazūd ierastais mobilā tīkla pārklājums, un klātienē demonstrēts, kā šādos apstākļos iespējams veikt zvanu, izmantojot satelītsakarus.
Pasākumā piedalīsies LMT grupas prezidents Juris Binde, LMT grupas tehniskais direktors Aigars Benders, Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Vija Kauliņa un Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA).
Pasākums notiks Ogres novada Meņģeles pagasta pārvaldē 24. novembrī plkst. 11.