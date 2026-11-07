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Helma, Lotārs
Sestdiena, 7. novembris, 2026 08:28

FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto

OgreNet
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
Foto: Facebook.com
Sestdiena, 7. novembris, 2026 08:28

FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto

OgreNet

Lai gan sinoptiķi jau nākamnedēļ sola pirmo sniegu, rudens vēl nesteidzas atvadīties no Ogres. Pilsētas centrs joprojām priecē ar košām rudens krāsām, un iedzīvotāji steidz izbaudīt pēdējos zelta rudens mirkļus, iemūžinot tos fotogrāfijās un daloties ar skaistajiem kadriem sociālajos tīklos.

Ogre arī novembrī spēj pārsteigt ar savu krāšņumu. Lai gan liela daļa koku jau nometuši lapas, pilsētas centrā joprojām manāmi zeltaini dzelteni, oranži un sarkanīgi toņi, kas pelēcīgajās rudens dienās rada īpašu noskaņu.

Sociālajos tīklos iedzīvotāji dalās ar fotogrāfijām, kurās iemūžināts Ogres centrs rudens rotā. Krāsainie koki, lapām klātās ietves un ierastās pilsētas ainavas šajā gadalaikā iegūst pavisam citu noskaņu. Šie mirkļi atgādina, ka skaistums bieži vien atrodams tepat līdzās – vietās, kurām ikdienas steigā mēdzam paiet garām.

Tomēr rudens krāšņuma baudīšanai, iespējams, atlicis pavisam neilgs laiks. Sinoptiķu prognozes liecina, ka jau nākamnedēļ iespējama pirmā snigšana, kas pilsētas ainavu pamazām varētu pārvērst ziemīgākās noskaņās.

Kamēr sniegs vēl nav pārklājis ielas un parkus, ogrēnieši izmanto iespēju vēlreiz izstaigāt pilsētas centru, priecāties par rudens krāsām un saglabāt tās fotogrāfijās.

Un, iespējams, tieši šis ir viens no skaistākajiem rudens mirkļiem – kad daba jau gatavojas ziemas mieram, bet vēl pēdējo reizi ļauj mums izbaudīt savu krāsu bagātību.

FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
FOTO: Kaut nākamnedēļ sola sniegu, bet Ogre vēl mirdz rudens krāsās – iedzīvotāji dalās ar krāšņiem foto
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