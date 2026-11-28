No 19. līdz 25. novembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Kārlis, Valters Emets, Emīlija Katrīna, Niklāvs, Guntis.
No 19. līdz 25. novembrim mūžībā devušies:
Birzgalē
Kristaps Vītoliņš (1939)
Ķeipenē
Valentīna Cunska (1947)
Normunds Kaminskis (1976)
Lēdmanē
Pēteris Jermacāns (1949)
Lielvārdē
Jānis Griķis (1945)
Aija Namiķe (1943)
Ogrē
Ināra Korsaka (1961)
Kornelija Lukševica (1933)
Angelina Moisejeva (1940)
Juris Ivars Neimanis (1936)
Skaidrīte Skirmante (1941)
Tomē
Imants Lejkrists (1961)