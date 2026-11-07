Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 14 novadnieki.

No 29. oktobra līdz 4. novembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Everts, Tomass, Toms, Haralds, Lukass, Kortnija.
No 29. oktobra līdz 4. novembrim mūžībā devušies:
Ikšķilē
Vera Šadrina (1941)
Regīna Šurna (1934)
Ķegumā
Alla Torčilo (1953)
Lielvārdē
Guntis Tūtāns (1983)
Madlienā
Jānis Sarkalns (1935)
Meņģelē
Silvija Lazdiņa (1940)
Ogrē
Jānis Druja (1949)
Jānis Dzenis (1955)
Elīzabete Katkeviča (1938)
Līvija Matrosova (1939)
Sergejs Novgorodskis (1969)
Aldis Sauka (1956)
Arvīds Vavinskis (1959)
Ilga Viļuma (1931)