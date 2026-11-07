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Sestdiena, 7. novembris, 2026 08:50

Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 14 novadnieki.

OgreNet/OVV
Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 14 novadnieki.
Foto: pexels.com
Sestdiena, 7. novembris, 2026 08:50

Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 14 novadnieki.

OgreNet/OVV

No 29. oktobra līdz 4. novembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 6 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 14 novadnieki.

No 29. oktobra līdz 4. novembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Everts, Tomass, Toms, Haralds, Lukass, Kortnija. 

No 29. oktobra līdz 4. novembrim mūžībā devušies:

Ikšķilē

Vera Šadrina (1941)

Regīna Šurna (1934)

Ķegumā

Alla Torčilo (1953)

Lielvārdē

Guntis Tūtāns (1983)

Madlienā

Jānis Sarkalns (1935)

Meņģelē

Silvija Lazdiņa (1940)

Ogrē

Jānis Druja (1949)

Jānis Dzenis (1955)

Elīzabete Katkeviča (1938)

Līvija Matrosova (1939)

Sergejs Novgorodskis (1969)

Aldis Sauka (1956)

Arvīds Vavinskis (1959)

Ilga Viļuma (1931)

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