Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 12 novadnieki

No 5. līdz 11. novembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Florence, Aurora, Sofija, Ralfs, Kurts, Meisija, Melānija, Estere.
No 5. līdz 11. novembrim mūžībā devušies:
Birzgalē
Ziedonis Biķernieks (1963)
Ikšķilē
Dainis Laucenieks (1962)
Ķeipenē
Dzintars Audris (1962)
Lēdmanē
Vija Jurševica (1955)
Lielvārdē
Andris Akmens (1944)
Madlienā
Ainis Liepiņš (1974)
Ogrē
Aleksandra Dinbire (1945)
Aleksejs Ivanovs (1978)
Rita Skrastiņa (1942)
Vidina Sudoreva (1949)
Valentīna Treikāle (1957)
Suntažos
Jevgenija Cunska (1939)