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Sestdiena, 14. novembris, 2026 08:00

Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 12 novadnieki

OgreNet/OVV
Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 12 novadnieki
Foto: magnific
Sestdiena, 14. novembris, 2026 08:00

Nedēļas statistika: Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 12 novadnieki

OgreNet/OVV

No 5. līdz 11. novembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 8 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 12 novadnieki.

No 5. līdz 11. novembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Florence, Aurora, Sofija, Ralfs, Kurts, Meisija, Melānija, Estere.

No 5. līdz 11. novembrim mūžībā devušies:

Birzgalē

Ziedonis Biķernieks (1963)

Ikšķilē

Dainis Laucenieks (1962)

Ķeipenē

Dzintars Audris (1962)

Lēdmanē

Vija Jurševica (1955)

Lielvārdē

Andris Akmens (1944)

Madlienā

Ainis Liepiņš (1974)

Ogrē

Aleksandra Dinbire (1945)

Aleksejs Ivanovs (1978)

Rita Skrastiņa (1942)

Vidina Sudoreva (1949)

Valentīna Treikāle (1957)

Suntažos

Jevgenija Cunska (1939)

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