"Ņemot vērā pieaugošās dzīves izmaksas un bērna aprūpei nepieciešamos izdevumus, pašreizējais 300 eiro pabalsts vairs nesniedz pietiekamu finansiālo atbalstu ģimenēm. Mūsu mērķis ir panākt, lai Ogres novada pašvaldība palielinātu bērna piedzimšanas pabalstu līdz vismaz 500 eiro par katru jaundzimušo bērnu neatkarīgi no tā, vai ģimenē piedzimis pirmais, otrais vai nākamais bērns," raksta iniciatīvas autors.
Viņš piedāvā veikt grozījumus Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 27/2023 „Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu”, palielinot vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu no pašreizējiem 300 eiro līdz vismaz 500 eiro par katru jaundzimušo bērnu.
Pabalsts 500 eiro apmērā būtu izmaksājams par katru bērnu neatkarīgi no tā, vai ģimenē piedzimis pirmais, otrais vai nākamais bērns. Arī dvīņu vai trīnīšu piedzimšanas gadījumā pabalsts būtu aprēķināms par katru bērnu.
R.Raščevskis skaidro, ka papildu izmaksas ir iespējams aprēķināt, balstoties uz iepriekšējo gadu dzimstības un pabalstu izmaksu datiem. Piemēram, 2025. gadā pabalstu saņēma 335 bērni. Palielinot pabalstu no 300 līdz 500 eiro, pie šāda bērnu skaita papildu finansējums būtu aptuveni 67 000 eiro gadā. Faktiskā summa būtu atkarīga no jaundzimušo skaita attiecīgajā gadā.
Līdzīgs atbalsta modelis jau darbojas Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, kur bērna piedzimšanas pabalsts ir 450 eiro par katru jaundzimušo bērnu.