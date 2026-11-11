Ogres novadā Lāčplēša dienu atzīmēs ar vērienu: svarīgākās norises vietas un laiki

Lāčplēša diena Ogres novadā
Lāčplēša dienā visā Ogres novadā iedzīvotāji aicināti godināt Latvijas brīvības cīnītājus, piedaloties lāpu gājienos, piemiņas pasākumos un koncertos. Aicinām ņemt līdzi lāpas un sveces, lai kopīgi veidotu gaismas ceļu Latvijas varoņu piemiņai.
Ogre
Ogrē Lāčplēša dienas pasākumi sāksies plkst. 17.30 Neatkarības laukumā, kur Ogres Vēstures un mākslas muzeja vēsturnieks Gunārs Rusiņš stāstīs par Lāčplēša dienas nozīmi. Vēl viens vēsturnieka stāstījums paredzēts plkst. 19.30 pie Monumentālā Latvijas karoga Brīvības ielā 32a.
Plkst. 18.45 pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas promenādē sāksies pulcēšanās lāpu gājienam, kas plkst. 19.00 dosies uz Brāļu kapiem. Plkst. 19.10 Neatkarības laukumā norisināsies svinīgs piemiņas brīdis. Gājiena noslēgumā Brāļu kapos ar ziediem un goda zalvēm tiks godināti kritušie karavīri un Latvijas brīvības cīnītāji.
Līdz ar tumsas iestāšanos uz Ogres novada pašvaldības domes ēkas un lielā ekrāna Pilsētas skvērā tiks demonstrēta īsfilma par cilvēkiem un notikumiem, kuri sekmējuši Latvijas neatkarības iegūšanu. Pilsētā degs ugunskuri, savukārt arkveida un trošu gājēju tilti pār Ogres upi iekrāsosies sarkanbaltsarkanās krāsās.
Autovadītāju ievērībai! Lāpu gājiena laikā plānoti satiksmes ierobežojumi Kalna prospektā no Rīgas ielas līdz Bērzu alejai, Brīvības ielā no pašvaldības domes ēkas līdz Turkalnes ielai, kā arī Turkalnes ielā līdz Brāļu kapiem.
Ikšķile
Plkst. 17.30 Ikšķiles Centra laukumā sāksies pulcēšanās Lāčplēša dienas lāpu gājienam. Plkst. 18.00 gājiens dosies maršrutā: Centra laukums–Lībiešu iela–Daugavas prospekts–Klusā iela–Peldu iela–Centra laukums.
Pēc gājiena Centra laukumā notiks piemiņas brīdis, kurā piedalīsies Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris “Ikšķile” un Ikšķiles Tautas nama vokālie ansambļi “Nona” un “Tikai tā”.
Plkst. 20.00 Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā Sv. Meinarda baznīcā izskanēs jauktā kora “Ikšķile” koncerts “Lūgšana Latvijai”. Diriģenti – Māris Sirmais, Alise Līva Taube un Gustavs Vanags. Ieeja par ziedojumiem.
Ķegums
Plkst. 17.45 pie Ķeguma pamatskolas sāksies pulcēšanās lāpu gājienam, kas plkst. 18.00 dosies cauri pilsētai. Pēc gājiena Ķeguma parkā izskanēs Ata Zviedra koncerts.
Plkst. 19.30 Ķeguma Tautas namā norisināsies sadziedāšanās vakars kopā ar ģitārstudiju “Ķeguma Ducis”.
Lielvārde
Plkst. 19.00 iedzīvotāji aicināti piedalīties Lāčplēša dienas lāpu gājienā, kas sāksies pie Lielvārdes Kultūras nama un turpināsies pa Pils ielu un Ausekļa ielu līdz Lāčplēša laukumam.
Krape
Plkst. 18.00 sāksies lāpu gājiens no Krapes doktorāta. Plkst. 18.30 pie Krapes Tautas nama notiks svecīšu nolikšana, un dalībnieki varēs sasildīties ar karstu tēju. Plkst. 19.00 Krapes Tautas namā būs skatāma filma “Tumšā robeža”. Pasākums bez maksas.
Lēdmane
Lāčplēša dienā iedzīvotāji aicināti iedegt piemiņas sveces Lēdmanes pagasta centrā pie pagasta nosaukuma, godinot Latvijas brīvības cīnītājus.
Meņģele
Plkst. 18.00 pie Meņģeles Tautas nama sāksies Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi lāpas un sveces.
Madliena
Plkst. 18.00 no Madlienas Kultūras nama sāksies lāpu gājiens, kas noslēgsies ar piemiņas brīdi pie pieminekļa. Pasākumā paredzēts muzikāls priekšnesums kopā ar Noru Celmu un silta tēja.
Birzgale
Plkst. 18.00 norisināsies lāpu gājiens maršrutā Birzgales pamatskola – Birzgales Tautas nams – Birzgales muzejs “Rūķi”.
Mazozoli
Plkst. 18.00 lāpu gājiens dosies no Mazozolu skolas līdz ģenerāļa Bangerska piemiņas vietai.
Suntaži
Plkst. 18.00 no Suntažu Kultūras nama sāksies Lāčplēša dienas Gaismas gājiens līdz piemiņas stēlai, kas veltīta Pirmajā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem un bezvēsts pazudušajiem Suntažu draudzes dēliem. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi sveces un lāpas.
Tīnūži
Plkst. 16.00 Tīnūžu sākumskolas kalnā notiks Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Iededz sveci Latvijai”.
Tome
No plkst. 17.30 līdz 18.00 norisināsies ziedu un svecīšu nolikšana Brāļu kapos. Plkst. 18.00 notiks piemiņas brīdis pie Tomes akmens.
Plkst. 19.00 Tomes Tautas namā būs skatāma filma “UĻA”. Ieeja bez maksas.
Taurupe
Plkst. 18.00 no Taurupes pagasta pārvaldes ēkas sāksies lāpu gājiens līdz piemiņas piemineklim.
Jumprava
Plkst. 18.00 pie Jumpravas pamatskolas sāksies Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens. Tā noslēgumā pie Jumpravas Kultūras nama izskanēs aktiera Jura Hirša koncerts, dalībniekiem būs iespēja sasildīties ar tēju.
Ķeipene
Plkst. 18.00 Ķeipenes centrā pie autobusu pieturas sāksies lāpu gājiens, kurā kopā ar Ķeipenes jaunsargiem dalībnieki dosies līdz piemiņas vietai pie Ķeipenes pamatskolas. Līdzi jāņem lāpas vai ugunsdrošas svecītes.
Rembate
Plkst. 19.00 Rembates Tautas namā notiks Lielvārdes kora “Lāčplēsis” koncerts, pēc kura dalībnieki dosies kopīgā lāpu gājienā. Lāpas būs pieejamas arī pie Tautas nama. Ieeja bez maksas.
Ogresgals
Plkst. 19.00 pie Ogresgala Tautas nama norisināsies Lāčplēša dienai veltīts piemiņas pasākums. Dalībnieki pulcēsies pie ugunskura, noliks svecītes alejā un baudīs Toma Kalderauska muzikālo priekšnesumu.
Kā vēstīts iepriekš, Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī.
Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 3. novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki.
Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums - Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi - "Par Latviju".
Lāčplēša Kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Neatkarības karā vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu.
Latvijas Neatkarības karš ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas-Krievijas miera līgums.