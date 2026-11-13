Ogres novadā tagad vēl vairāk jauniešu var tikt pie ēdināšanas pabalsta 60 eiro apmērā: paplašināts saņēmēju loks

Turpmāk uz šo atbalstu var pretendēt arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, kuriem ir noteikta invaliditāte vai kuru mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē.
Kā pieteikties pabalstam?
Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt:
- izmantojot portālu latvija.gov.lv;
- ektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu ;
- vēršoties tuvākajā Ogres novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas vietā atbilstoši dzīvesvietai.
Sociālais dienests uzsver – ja izglītojamajam ēdināšanas pabalsts šajā mācību gadā jau ir piešķirts, atkārtoti iesniegums nav jāraksta un nekādas papildu darbības nav jāveic.
Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar Ogres novada Sociālo dienestu, zvanot uz kādu no tālruņiem: 65055196, 65044899, 65055194, 20365099, 20376330, 28807927.