ANIMU ir zooveikalu–veterināro aptieku tīkls ar filiālēm visā Latvijā. Vienuviet atradīsi barību un kārumus suņiem, kaķiem, grauzējiem, putniem un citiem mājdzīvniekiem, kā arī rotaļlietas, kopšanas līdzekļus un preces lauksaimniecības dzīvnieku barošanai un kopšanai. Piedāvājumā ir arī veterinārās zāles, pretparazītu līdzekļi, papildbarības un citas noderīgas preces dzīvnieku aprūpei un labsajūtai.
ANIMU strādā kvalificēti speciālisti, kuri konsultē par dzīvnieku uzturu, veselību, aprūpi un palīdz izvēlēties katram dzīvniekam piemērotāko.
Ogres novada iedzīvotāja kartes īpašnieki un Ogres novadā deklarētie lietotnes “Ogres novadnieks” lietotāji ANIMU Ogrē, Rīgas ielā 17 var saņemt 10 % atlaidi zooprecēm – barībai, konserviem, aksesuāriem, higiēnas precēm, rotaļlietām, guļvietām u. c. Atlaide netiek piemērota recepšu medikamentiem un precēm, kurām jau noteikta akcijas cena vai cita atlaide. Atlaides nesummējas.