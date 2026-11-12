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Kaija, Kornēlija
Ceturtdiena, 12. novembris, 2026 13:03

Ogres rajona slimnīcā atkal pieejamas uztura speciālistes konsultācijas

OgreNet
Ogres rajona slimnīcā atkal pieejamas uztura speciālistes konsultācijas
Ilustratīvs foto: momenti.lv (Dace karuselis)
Ceturtdiena, 12. novembris, 2026 13:03

Ogres rajona slimnīcā atkal pieejamas uztura speciālistes konsultācijas

OgreNet

Ogres rajona slimnīcā atkal konsultē sertificēta uztura speciāliste Zanda Mihailovska. Viņai ir astoņu gadu pieredze darbā ar pacientiem. Slimnīca uzsver, ka uztura speciālista palīdzība noder ne tikai tiem, kuri vēlas mainīt svaru. Zanda Mihailovska ir Rīgas Stradiņa universitātes absolvente. Viņa ieguvusi bakalaura grādu veselības aprūpē un uztura speciālista kvalifikāciju, kā arī veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē. Sertificēta uztura speciāliste viņa ir kopš 2019. gada.

Ne tikai svara kontrolei

Ikdienas ēšanas paradumi būtiski ietekmē pašsajūtu, veselību un dzīves kvalitāti. Tomēr daudzi pie uztura speciālista dodas tikai tad, kad vēlas notievēt. Slimnīcā skaidro, ka konsultācija var noderēt jebkurā dzīves posmā. Tā palīdz gan saglabāt veselību un novērst slimības, gan atbalstīt ārstēšanu, ja veselības problēmas jau radušās.

Pie speciālistes vērts vērsties, piemēram, šādos gadījumos:

  • ja vēlaties pārliecināties, ka ēdat pilnvērtīgi, arī tad, ja jūtaties vesels un sūdzību nav;
  • ja bieži jūtat nogurumu vai enerģijas trūkumu un gribat noskaidrot, vai to ietekmē uzturs;
  • ja dzīves ritms ir saspringts un darba, ģimenes un citu pienākumu dēļ ēdienreizes ir neregulāras, bet maltītes tiek izvēlētas steigā;
  • ja ir gremošanas traucējumi, piemēram, vēdera pūšanās vai diskomforts;
  • ja ir diagnosticēta hroniska slimība, piemēram, cukura diabēts vai sirds un asinsvadu vai gremošanas sistēmas slimība, kuras ārstēšanā svarīgs ir arī uzturs;
  • ja nodarbojaties ar sportu un vēlaties nodrošināt organismam pietiekami daudz enerģijas un uzturvielu slodzei un atjaunošanās procesam;
  • ja plānojat grūtniecību vai gaidāt bērniņu;
  • ja vēlaties novecot veselīgi, proti, saglabāt muskuļu masu, spēku un aktīvu ikdienu;
  • ja vēlaties mainīt ķermeņa svaru, gan to samazināt, gan palielināt vai saglabāt, un darīt to veselībai drošā un ilgtspējīgā veidā.

Izpratne, nevis ierobežojumi

Viena universāla ēdienkarte visiem neder. Konsultācijā speciāliste izvērtē katra pacienta vajadzības, veselības stāvokli un ikdienas paradumus. Tad kopā ar pacientu meklē zinātniski pamatotus un praktiskus risinājumus, ko var ievērot ilgtermiņā.

Slimnīcā atgādina, ka rūpes par uzturu nav vajadzīgas tikai tad, kad rodas veselības problēmas. Tās ir ieguldījums veselībā un dzīves kvalitātē jebkurā vecumā.

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