Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās astoņi cilvēki. Darbs notikuma vietā noslēdzās pirms plkst. 19, informē VUGD.
Citviet Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti arī vairāki ugunsgrēki – Rīgā tajā cietis cilvēks. Trešdien plkst. 5.59 glābēji saņēma izsaukumu uz Emmas ielu galvaspilsētā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī viena kvadrātmetra platībā dega sadzīves mantas. No degošā mājokļa evakuējās cilvēks, kurš ugunsgrēkā bija cietis.
Savukārt Raiņa ielā Valmierā divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā desmit kvadrātmetru platībā dega sodrēji. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki.