Pagarināts termiņš LDz iepirkumā par dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju posmā Jāņavārti-Ogre

Darbu laikā modernizēs pasažieru infrastruktūru deviņās dzelzceļa stacijās - "Jāņavārti", "Daugmale", "Šķirotava", "Gaisma", "Dole", "Ikšķile", "Jaunogre", "Salaspils" un "Ogre".
Tāpat iepirkumā paredzēto darbu laikā plānots pārbūvēt un izbūvēt kontakttīkla un elektroapgādes sistēmas, signalizācijas apakšsistēmas, kā arī izbūvēt paaugstinātas, visām sabiedrības grupām pieejamas platformas ar funkcionālu aprīkojumu, tostarp nojumēm, soliņiem, velonovietnēm, apziņošanas sistēmu un citu nepieciešamo infrastruktūru.
LDz norāda, ka plānotais iepirkums ir daļa no projekta par Rīgas dzelzceļa mezgla savienojošās infrastruktūras izbūvi - Rīgas lidosta-Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija-Aizkraukles virziens, kā arī no projekta otrā posma par dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizāciju.
LETA jau ziņoja, ka valdība pērn 7. oktobrī atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus, lai īstenotu Rīgas dzelzceļa mezgla savienojošās infrastruktūras - Rīgas lidosta-Centrālā dzelzceļa stacija-Aizkraukles virziens - izveides projektu un tā ietvaros ar Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem izbūvētu jaunu dzelzceļa savienojumu no Imantas stacijas uz Rīgas lidostu.
Tostarp projektā papildus paredzēts modernizēt esošo Aizkraukles virziena dzelzceļa līniju līdz Ogrei. Projekta gaitā tiks atjaunots 1520 milimetru (mm) kontakttīkls līdz Ogrei, kas ļaus dzelzceļa pasažieriem nokļūt ar vilcienu Rīgas lidostā jau pirms "Rail Baltica" pamattrases pabeigšanas. Tāpat plānota peronu izbūve Salaspils, Jāņavārtu un Daugmales stacijās.
Projektu par kopējo finansējumu 264,17 miljonu eiro apmērā īstenos LDz sadarbībā ar "Rail Baltica" projekta nacionālo ieviesēju - SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), izmantojot Kohēzijas fonda līdzekļus 224,55 miljonu eiro un valsts budžeta līdzfinansējumu 39,62 miljonu eiro apmērā.