Iedzīvotājas anonīmā vēstule:
"Labdien! Lauberes ciemā ejot pastaigāties pamanīju, ka netālu no Katlu mājas grāvja malā izgāzti atkritumi un būvgruži, automašīnu riepas, vannas, mēbeles, šīfera loksnes, remonta piederumi u.c. Diemžēl šī problēma ciemā nav nekāds jaunums. Agrāk atkritumi tika izgāzti citā vietā, aiz autobusa pieturas. Tur bija izveidojusies pamatīga izgāztuve, un vietējie iedzīvotāji paši uzņēmās iniciatīvu un visu sakopa. Taču tagad līdzīga situācija atkārtojas citur, proti, iedzīvotāju acīm, ne tik redzamā vietā. Skumji, ka kāds šādi rīkojas. Vai tiešām ir pieņemami, ka cilvēki savus nevajadzīgos būvgružus un sadzīves atkritumus vienkārši ved un izgāž dabā? Kurš par to ir atbildīgs? Vai kādam ir plāns šo situāciju risināt?" Lauberes ciema iedzīvotājas sūdzība, ko saņēma tv3 raidījums.
Attēli: tv3 "Bez tabu" arhīvs
Raidījuma veidotāji, saņemot Lauberes ciema iedzīvotājas ziņu nekavējoties devās uz norādīto vietu. Žurnālisti pauž, ka pēc atkritumu kalniem ilgi nav jāmeklē. "Skatam paveras drazu kalns un izskatās, ka kāds veicis vērienīgu remontu un no saviem atkritumiem atbrīvojies vietējā grāvī. Nejauši satiktais blakus zemes gabala īpašnieks apstiprina, ka ciemā šī mēslošanas problēma neesot nekas jauns!"
Plašāk, ko teica satiktie vietējie iedzīvotāji, skatieties šeit.