Otrdien Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms ilgstošs lietus un dūmaka, prognozē sinoptiķi.
Kurzemē daudzviet īslaicīgi līs un starp mākoņiem uzspīdēs saule.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs +4..+9 grādi.
Rīgā gaidāma lietaina diena, bet vakarpusē nokrišņi netiek prognozēti. Pūtīs neliels dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs +6 grādi.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 991 hektopaskāla Ventspilī līdz 1000 hektopaskāliem Latgales dienvidaustrumos.