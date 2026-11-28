Tās atvēršanas svētki Tīnūžu Tautas namā pulcēja jaunos autorus, viņu ģimenes, atbalstītājus un vietējos iedzīvotājus, lai kopīgi iepazītu bērnu iztēlē tapušos stāstus un paraudzītos uz pazīstamām vietām pavisam citām acīm. Ideja par burtnīcas veidošanu radās Tīnūžu Tautas nama vadītājai Valdai Kuršai, gatavojoties pirmajiem Tīnūžu muižas svētkiem, kas notika šā gada 12. jūnijā. Ierosmi svētkiem devusi internetā izlasīta ziņa, ka pirms 350 gadiem, 1676. gadā, Tīnūžu muiža pirmoreiz pieminēta rakstītajos avotos. Taču, gatavojoties svētkiem, atklājies, ka par muižu nav saglabājusies neviena teika.
Lai lasītu tālāk, abonē avīzi!