„Kādēļ es vakar nebalsoju par Andra Kulberga valdību? Apmēram simts jautājumu šodien saņēmu, un arī vakar naktī. Es noteikti atbildēšu,” savā sociālajā medija Facebook kontā sola deputāts. Tomēr pirms atbildes viņš vispirms sveic Latvijas valsts svētkos. „Šī ir skaista diena, šī ir Neatkarības diena. Šī ir diena, kas mums katru gadu ir jāatceras. Tā ir jāsvin, jo ne visiem pasaulē ir dota neatkarība un neatkarīga valsts.”
Dimants atgādina, ka vakar bija viņa pirmā pieredze Saeimā, jo vakar notika gan debates, gan balsošana. Viņš dalās ar saviem pirmajiem secinājumiem.
„Ļoti, ļoti dārgs cirks”
Deputāta vērtējums par vakardienas sēdi ir visai skarbs. „Vakardienu var nosaukt par cirku. Ļoti, ļoti dārgu cirku, jo mūsu darba laiks izmaksā nodokļu maksātājiem ļoti dārgi.” Viņaprāt, valdība bija jāapstiprina ātri, lai sāktu darbu pie steidzamiem jautājumiem: „Tā vietā, lai mēs ātri apstiprinātu valdību un sāktu strādāt un runāt par grūtajiem airBaltic un Rail Baltica jautājumiem, jo mēs tiešām ejam ar kuģi iekšā sienā. Tā vietā mēs taisījām cirku. Cirku taisīja opozīcija.”
Dimants saka, ka saprot opozīcijas motīvus. „Katram ir savi mērķi, publiskais tēls, atrādīšanās, varbūt patrenēties vienam uz otru, kā sanāk runāt, kā sanāk iefilmēt, es to visu saprotu.” Tomēr viņš uzskata, ka debatēs zaudēts laiks: „Bet mīļie cilvēki, mīļā opozīcija, jūs patlaban veselu, stundām garu darba dienu veltījāt jociņiem par meitenēm, par sieviešu daudzumu Saeimā, par kaķīšiem un sunīšiem, par ruksēniem, par visu iespējamo, izņemot lietišķus darba piedāvājumus.”
Viņš piebilst, ka „pirmo reizi redzēju, kā acīs izskatās cilvēki, kuri ir atbildīgi par to, ka Latvija ir šajā vietā, kur mēs patlaban esam. Tā nav pārāk laba.”
Savās pārdomās visasāk Dimants vēršas pret Vienotību. „Tā ir Vienotība. Vienotība jokoja par meiteņu daudzumu Saeimā. Vienotības kolēģi, mūsu Apvienotajā sarakstā Saeimā ir vairāk meiteņu, nekā jums ievēlētu deputātu, tāpēc jociņi par meitenēm ir galīgi nevietā.” Viņš turpina: „Vēlētāji parādīja jums jūsu vietu un savu attieksmi. Jūs esat divas un vairāk reizes mazāk nekā iepriekš, tāpēc citreiz vienkārši paklusējiet, un jociņus par sievietēm un meitenēm paturiet pie sevis. Redzēju arī Briškena uzstāšanos. Es katru reizi, kad braucu iekšā Rīgā, redzu Briškena pili. Paskatieties uz sevi, pirms nākat ar priekšlikumiem un saviem kārtējiem jociņiem, un atļaujiet mums pastrādāt.”
„Uzticieties Kulbergam”
Otrais Dimanta secinājums ir aicinājums uzticēties jaunajai valdībai. „Es esmu iepazinies ar visiem ministriem, kas nāk no Apvienotā saraksta. Es lūdzu: cilvēcīgi uzticieties viņiem. Uzticieties Kulbergam, kurš vada šo komandu,” viņš saka.
Kā bijušais sportists, Dimants Kulbergu salīdzina ar spēlējošo treneri. „Kulbergs ir spēlējošais treneris – viņš ir laukumā, bet viņš ir arī treneris. Uzticieties viņiem.” Par savu lomu viņš saka: „Jā, es nebūšu ne ministrs, ne parlamentārais sekretārs, bet es savu vietu redzu tieši Saeimā. Tieši Saeimā ir lielākā saspēles vieta ar izpildvaru, runājot sporta terminos. Uzticieties.”
Viņu sarūgtinājusi kritika pret topošajiem ministriem: „Es vakar dzirdēju tik daudz kritikas un negatīvu lietu par potenciālajiem ministriem. Nu kā jums nav kauna? Opozīcijas kolēģi, jūs visi esat darba cilvēki, ģimenes cilvēki. Jūs klausāties, jūs ņirgājaties, jūs izsmejat cilvēkus, ar kuriem jūs dzīvē pat neesat runājuši. Tā nedrīkst darīt. Tas ir zemiski, tas tiešām ir zemiski.”
Dimants rezumē, ka vakar redzējis "gan zemiskumu, gan nelietību, gan visu pārējo.”
Nevarēju nospiest pogu...
Beigās viņš atbild uz galveno jautājumu. „Par balsojumu – mana atbilde. Mēs esam 51 deputāts, mēs esam koalīcija, kas sastāv no Apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības. Kopā 51 balss,” viņš skaidro. „Vakar balsošanas brīdī, kad mūsu 51 cilvēkam bija jābalso, mana balsošanas iekārta nestrādāja. Es nevarēju nospiest pogu „par”.”
Viņš stāsta, ka tas notika divreiz: „Un tā notika divas reizes, un mani kolēģi, kas sēdēja blakus, to redzēja. Tāpēc es pieprasīju, lai veic izmaiņas protokolā, un es šo protokolu parakstīju. Tāpēc mana balss ir „par” šīs valdības atbalstu.”
„Tāpēc šī ir mana atbilde jums un arī žurnālistiem, jo man nebūs laika katram piezvanīt. Es atbalstu Andra Kulberga valdību, es atbalstu ministrus, kuri sāks darbu, un mana balss „par” ir ieprotokolēta,” uzsver Dimants.
„Latvija, lai jums skaista diena! Novērtējiet to, kas jums ir, un nebēdājiet par to, kas jums nav. Lai jums skaista, mierpilna un mīļa diena ar saviem tuvajiem! Paēdiet garšīgas pusdienas, ieslēdziet televizoru un paskatieties šoreiz parādi. Šādā svinīgā noskaņojumā es patiešām jau dodos uz Rīgu un novēlu jums skaistu, skaistu dienu. Mūžu Latvijai!” noslēgumā sveic ogrēnietis.