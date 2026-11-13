Teju liktenīga sakritība: gaismā nāk jaunas detaļas par postošo ugunsgrēku Ogrē

Nelaimi pirmais pamanījis mājas iemītnieks Ilvars, kurš bija izgājis pagalmā uzsmēķēt un ieraudzījis dūmus un liesmas pie nojumes stūra. Tā kā tuvumā augošie koki bijuši sausi, uguns izplatījusies zibenīgi. Vīrietis nekavējoties brīdinājis dēlu Ivo, kurš mitinās blakus ēkā tajā pašā īpašumā, taču pašu spēkiem apturēt stihiju vairs nav bijis iespējams.
Precīzs ugunsgrēka iemesls vēl nav zināms, tomēr vīrieši pieļauj, ka nelaimes cēlonis varētu būt bojāta elektroinstalācija.
Liesmas bijušas tik spēcīgas, ka šķērsojušas žogu un aizdedzinājušas kaimiņu – Modra un viņa ģimenes – saimniecības ēku. Pats Modris atzīst, ka dusmoties uz kaimiņiem par notikušo nav jēgas un šobrīd galvenais ir ar bērnu palīdzību savest kārtībā postažu.
Tikmēr nodegušās dzīvojamās mājas saimniekiem Ivo un Ilvaram, kuri, visticamāk, būs spiesti lūgt līdzcilvēku atbalstu, vislielākās raizes sagādā kāda īpaši skaudra sakritība. Izrādās, ka ēkas apdrošināšanas polise bijusi spēkā līdz 9. novembrim – tā beigusies tieši dienu pirms postošās ugunsnelaimes.