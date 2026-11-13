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Piektdiena, 13. novembris, 2026 14:06

Teju liktenīga sakritība: gaismā nāk jaunas detaļas par postošo ugunsgrēku Ogrē

OgreNet
Teju liktenīga sakritība: gaismā nāk jaunas detaļas par postošo ugunsgrēku Ogrē
Ekrānuzņēmumi no video
Piektdiena, 13. novembris, 2026 14:06

Teju liktenīga sakritība: gaismā nāk jaunas detaļas par postošo ugunsgrēku Ogrē

OgreNet

Otrdienas, 10. novembra, vakarā Ogrē izcēlās ugunsgrēks, kas nodarīja smagus postījumus divos blakus esošos īpašumos, vēsta raidījums "Degpunktā". Liesmas pilnībā nopostījušas kādas divstāvu dzīvojamās mājas abus stāvus un jumtu, kā arī pārmetušās uz kaimiņu teritoriju, iznīcinot cieši piebūvēto saimniecības ēku.

Nelaimi pirmais pamanījis mājas iemītnieks Ilvars, kurš bija izgājis pagalmā uzsmēķēt un ieraudzījis dūmus un liesmas pie nojumes stūra. Tā kā tuvumā augošie koki bijuši sausi, uguns izplatījusies zibenīgi. Vīrietis nekavējoties brīdinājis dēlu Ivo, kurš mitinās blakus ēkā tajā pašā īpašumā, taču pašu spēkiem apturēt stihiju vairs nav bijis iespējams.

Precīzs ugunsgrēka iemesls vēl nav zināms, tomēr vīrieši pieļauj, ka nelaimes cēlonis varētu būt bojāta elektroinstalācija.

Liesmas bijušas tik spēcīgas, ka šķērsojušas žogu un aizdedzinājušas kaimiņu – Modra un viņa ģimenes – saimniecības ēku. Pats Modris atzīst, ka dusmoties uz kaimiņiem par notikušo nav jēgas un šobrīd galvenais ir ar bērnu palīdzību savest kārtībā postažu.

Tikmēr nodegušās dzīvojamās mājas saimniekiem Ivo un Ilvaram, kuri, visticamāk, būs spiesti lūgt līdzcilvēku atbalstu, vislielākās raizes sagādā kāda īpaši skaudra sakritība. Izrādās, ka ēkas apdrošināšanas polise bijusi spēkā līdz 9. novembrim – tā beigusies tieši dienu pirms postošās ugunsnelaimes.

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